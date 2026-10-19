Sénégal: 'Rentrée solidaire 2026' - la Fondation Endeavour soutient 333 écoliers et étudiants

Dakar — La Fondation Endeavour, du nom d'une société minière opérant dans la région de Kédougou (sud-est), dit soutenir la scolarité et les études supérieures de 333 enfants et jeunes au Sénégal pour le compte de l'année scolaire 2026-2027, à travers des bourses, des dotations en fournitures scolaires et des stages professionnels.

À l'occasion de sa Rentrée Solidaire 2026, "la Fondation Endeavour soutient la scolarité et les études supérieures de 333 enfants et jeunes au Sénégal, à travers des bourses, des dotations en fournitures scolaires et des stages professionnels", lit-on dans un communiqué parvenu à l'APS.

Les bénéficiaires sont issus de Dakar et de la région de Kédougou, qui abrite le complexe minier de Sabodala-Massawa, exploité par la société minière, selon le communiqué.

La Rentrée Solidaire de la Fondation Endeavour est un rendez-vous annuel rassemblant les collaborateurs de la société minière, les communautés locales et les partenaires institutionnels "autour d'une même conviction, celle qu'investir dans l'éducation, c'est investir dans les générations futures".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette initiative consiste à accompagner les écoliers et étudiants tout au long de leur parcours, de l'école à l'université, à travers trois programmes, dont celui dénommé "Pépites d'Or", qui distingue, chaque année, les enfants de collaborateurs ayant obtenu un diplôme.

"Ces lauréats bénéficient d'un accompagnement scolaire et de dotations en fournitures pour poursuivre leur réussite. En 2026, 254 enfants ont été récompensés au Sénégal, répartis entre Dakar et le complexe minier de Sabodala-Massawa", note le communiqué.

Soixante-dix-sept jeunes issus des communautés riveraines de ses sites et projets exploités par Endeavour Mining ont de même bénéficié d'un accompagnement en 2026, pour le compte du programme "Jeunes en Scolarité", qui vise à prévenir le décrochage scolaire, en particulier en milieu rural.

Le programme "Elites de demain" soutient les étudiants les plus prometteurs issus des communautés hôtes, en combinant bourses universitaires et stages au sein des opérations et bureau régional du Groupe. "En 2026, signale le communiqué, il accompagne 2 étudiants au Sénégal".

"Le talent ne manque pas dans nos communautés, et chaque jeune que nous accompagnons porte en lui un potentiel immense", a déclaré Aziz Sy, vice-président Affaires publiques pour le Sénégal, la Guinée et le Mali d'Endeavour Mining, cité par le communiqué.

"En associant aides à la scolarité, bourses universitaires et stages, nous leur offrons à la fois la possibilité d'apprendre et l'occasion de mettre ces connaissances en pratique. Ce sont eux qui bâtiront demain l'avenir du Sénégal", a-t-il ajouté, au nom de la Fondation Endeavour.