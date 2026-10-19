Sénégal: L'OIT appelle à renforcer les droits des travailleurs domestiques

Dakar — L'Organisation internationale du Travail (OIT), de concert avec les partenaires sociaux, a appelé, lundi à Dakar, à renforcer la formalisation du travail domestique, la protection sociale et l'application effective des droits des travailleuses et travailleurs de ce secteur.

"Le travail domestique demeure l'un des secteurs les plus importants, mais aussi les plus vulnérables du marché du travail", a déclaré Samira Daoud, directrice du bureau de Dakar de l'OIT, à l'ouverture d'un forum régional consacré à la valorisation du travail domestique et à la sécurisation des droits.

Elle a relevé que le secteur reste marqué par "une forte informalité, une faible couverture de protection sociale, une sous-valorisation persistante et les difficultés d'accès aux mécanismes classiques de protection des droits".

Samira Daoud a émis le souhait de voir les travaux déboucher sur "une vision commune, une feuille de route porteuse d'actions réalistes et un mécanisme de suivi" pour accélérer les progrès.

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De son côté, Souleymane Diallo, représentant de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), a plaidé pour la ratification de la Convention n° 189 de l'OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques et la simplification des procédures de déclaration à la sécurité sociale.

"Le travail domestique est une infrastructure invisible de notre économie puisqu'il permet chaque jour à des milliers de femmes et d'hommes d'occuper leurs postes", a-t-il déclaré, appelant à mieux mesurer la contribution de ce secteur dans les statistiques nationales.

La Convention n° 189 de l'OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques, adoptée en 2011 et entrée en vigueur le 5 septembre 2013, vise à garantir des conditions de travail décentes et des droits fondamentaux au personnel domestique.

Il a également estimé que "la formalisation ne progressera que si déclarer une travailleuse ou un travailleur devient plus simple que de ne pas la déclarer".

Pour sa part, Alioune Ba, secrétaire général adjoint du Conseil national du patronat (CNP), a plaidé pour une formalisation progressive des relations de travail, notamment par des contrats écrits précisant les tâches, la rémunération, les horaires et les périodes de repos.

"Le travail domestique est un travail à part entière. Il appelle à ce titre respect, reconnaissance et protection", a-t-il souligné.

La coordonnatrice résidente du système des Nations unies au Sénégal, Aminata Maïga, a insisté, en ce qui la concerne, sur la participation des travailleurs domestiques à l'élaboration des politiques qui les concernent.

"Ils doivent pouvoir contribuer à la définition de solutions, au dialogue social et au suivi des engagements", a-t-elle déclaré.

Le forum régional, organisé à Dakar du 19 au 21 octobre à l'occasion du 15e anniversaire de la Convention n° 189 de l'OIT, doit aboutir à l'adoption d'une déclaration politique commune et d'une feuille de route régionale pour renforcer les droits des travailleurs domestiques.