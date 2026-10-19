Sénégal: Justice transitionnelle en Gambie - Alioune Tine salue le travail de la Commission vérité et réconciliation

19 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le fondateur d'Africa Jom Center, Alioune Tine, a salué lundi à Dakar, lors de la rencontre régionale de haut niveau consacrée à la justice transitionnelle en Gambie, le travail de la Commission vérité, réconciliation et réparations, qui a permis aux victimes des violences commises sous le régime de Yahya Jammeh de faire entendre leurs voix.

Il a toutefois appelé à aller plus loin, en mettant l'accent sur la justice, l'indemnisation des victimes et la mise en oeuvre de réformes institutionnelles visant à garantir la non-répétition de ces crimes.

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