Sénégal: Kaffrine - La municipalité mobilise 24 millions CFA pour des fournitures scolaires

Kaffrine — La municipalité de Kaffrine (centre) déclare avoir mobilisé une enveloppe de 24 millions de francs CFA pour l'acquisition de fournitures scolaires destinées aux élèves des écoles et "daaras" de cette commune.

Cette dotation comprend notamment des manuels scolaires, des exemplaires du Coran, des cahiers, des stylos et des ardoises, afin de renforcer les moyens pédagogiques des établissements et de contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage.

"Il s'agit de participer activement à l'amélioration des conditions d'enseignement et d'apprentissage de nos enfants", a expliqué Cheikh Mboup, adjoint au maire chargé de l'éducation, du sport et de la culture.

En plus de cet appui au secteur éducatif, la municipalité a remis une subvention de neuf millions de francs CFA aux associations d'arts martiaux et aux associations de femmes.

L'édile de Kaffrine a également procédé, par la même occasion, au lancement des travaux d'aménagement d'une forêt nourricière, une initiative visant à contribuer au développement local et à la valorisation des ressources naturelles.