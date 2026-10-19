Sénégal: Mampatim bientôt dotée d'un centre socio-éducatif pour la jeunesse

19 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kolda — La commune de Mampatin, dans la région de Kolda (sud), sera bientôt dotée d'un centre socio-éducatif pour la jeunesse, a-t-on appris de son maire, Amadou Diallo, selon lequel cette infrastructure est destinée à devenir un "catalyseur" pour l'éducation, la culture et les loisirs.

"Fruit d'un partenariat solide entre la mairie et la LONASE [Loterie nationale sénégalaise], ce futur complexe socio-éducatif pour les jeunes va constituer un véritable catalyseur pour l'éducation, la culture et les loisirs des jeunes, car il abritera notamment une bibliothèque, un centre informatique, des salles polyvalentes ainsi que des espaces de jeux adaptés pour les enfants et les adolescents", a annoncé l'édile.

Il intervenait dimanche au cours d'un rassemblement marquant son retour dans sa commune d'origine après sa nomination à la tête de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX).

Amadou Diallo a par ailleurs dit son ambition de contribuer à améliorer le plateau technique des infrastructures sanitaires de la commune de Mampatin, en les dotant d'ambulances médicalisées.

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