Sénégal: Plusieurs projets structurants annoncés pour 2027

Dans le projet de loi de finances initiale, le gouvernement du Sénégal annonce la mise en oeuvre de plusieurs projets en 2027. Il s'agit notamment de la construction de 12 Lynaqe, de l'érection d'un deuxième pont à Ziguinchor et la réalisation de la route Bargny-Sendou-Ndayane.

En 2027, selon le projet de budget, le gouvernement entend garantir la mise en oeuvre de plusieurs projets d'envergure. L'État compte ainsi consacrer d'importants efforts à la sécurisation des ressources en eau et à l'amélioration des services d'assainissement. Les investissements porteront sur l'accès universel à l'eau potable, l'extension des infrastructures d'assainissement, la gestion durable des ressources hydriques, le renforcement de la résilience climatique ainsi que la prévention.

Ces orientations stratégiques se traduiront par la mise en oeuvre de programmes d'investissement destinés à renforcer les infrastructures sociales, particulièrement la construction de 12 Lycées nation-armée pour la qualité et l'équité (Lynaqe), de 15.000 salles de classe connectées, la mise en service de 45 Espaces numériques ouverts (Eno), la poursuite des chantiers des universités Souleymane Niang de Matam (Usnm), du Sénégal oriental et du Sine-Saloum Elhadji Ibrahima Niass (Ussein). Sans oublier la construction de nouveaux hôpitaux de niveau et de centres de santé.

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Les autres projets phares à réaliser ou à finaliser concernent l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis pour un montant de 108,2 milliards de FCfa. Ainsi, 91 milliards de FCfa sont budgétisés pour le projet de construction de quatre hôpitaux, 12,8 milliards de FCfa pour la réalisation et l'équipement de centres de santé. Une enveloppe de 45 milliards de FCfa est destinée au Projet d'amélioration de la connectivité des zones de production agricole (Pcza). Toujours dans le projet de budget 2027, le gouvernement annonce la construction du second pont de Ziguinchor grâce à une enveloppe de 27,3 milliards de FCfa ainsi que la réhabilitation du pont Émile Badiane pour 5 milliards de FCfa. Il y a aussi le projet de construction de la route Sendou-Bargny-Ndayane à travers un budget de cinq milliards de FCfa.

S'agissant du programme national d'éclairage public (ex-projet d'installation de 100.000 lampadaires solaires), une enveloppe de 25 milliards FCfa est prévue. À côté de ces projets, note le gouvernement, le budget soutiendra la valorisation du patrimoine culturel national, le développement des industries culturelles et créatives, la promotion de l'artisanat ainsi que l'amélioration de l'attractivité touristique du Sénégal. Ces secteurs, mentionne le projet de loi de finances initiale, seront mobilisés comme des leviers de création d'emplois, de développement territorial, de rayonnement culturel et de diversification de l'économie nationale.

Ces orientations stratégiques se traduiront par des projets concrets et structurants, inscrits dans le Programme d'investissements publics (Pip), tels que le financement des contrats-programmes par filières (riz, pomme de terre, oignon, élevage, lait), la création de 100 coopératives agricoles communautaires et aménagements hydro-agricoles sur 320.000 ha à l'horizon 2029 et restructuration financière des sociétés nationales (Sonacos, Sodefitex, Saed, Sodagri) pour réduire leur dépendance aux subventions budgétaires directes.

Des politiques qui seront accompagnées de la poursuite de la réalisation de grands projets d'infrastructures structurants comme le Grand transfert d'eau sur un linéaire de 270 km, la réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda ainsi que le développement d'infrastructures autoroutières et le désenclavement des territoires à travers les projets à l'image de la route du Dandé Maayo, la Boucle du Fouladou, le second pont de Ziguinchor et le pont de Rosso.