Sénégal: Doudou Wade et Mamadou Diallé Ndiaye érigés en modèles

La commune de Biscuiterie a rendu hommage, samedi 17 octobre 2026, à Mamadou Diallé Ndiaye, ancien commerçant et acteur social, et à Doudou Wade, ancien président du groupe parlementaire « Liberté et Démocratie ». Désormais parrains respectifs des écoles élémentaires Biscuiterie A et B, ces deux personnalités ont été célébrées en présence du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy.

La mobilisation était grande, samedi, dans la commune de Biscuiterie. Autorités publiques, responsables politiques, acteurs de l'éducation, notabilités et habitants se sont retrouvés pour célébrer le parrainage des écoles élémentaires Biscuiterie A et B. Mamadou Diallé Ndiaye, ancien commerçant et acteur social et Doudou Wade, ancien président du groupe parlementaire « Liberté et Démocratie », sont parrains des deux établissements.

Entre hommages, témoignages et évocation des parcours, la cérémonie a mis à l'honneur deux figures dont les itinéraires sont désormais associés à la formation des générations futures.

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Présidant la rencontre, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a salué un choix qui donne tout son sens au parrainage scolaire. À ses yeux, attribuer le nom d'une personnalité à un établissement ne constitue pas seulement une distinction honorifique. « C'est aussi une manière de proposer aux enfants des repères et des valeurs à cultiver », a déclaré M. Guirassy, insistant particulièrement sur le parcours de Doudou Wade, dont il a magnifié l'érudition, l'éloquence et les qualités humaines.

Le ministre a évoqué les liens personnels qui l'unissent à l'ancien parlementaire qu'il a connu depuis sa jeunesse à Colobane et dont il dit avoir reçu conseils et soutien, notamment à l'Assemblée nationale. Il a profité de cette tribune pour alerter sur les nouveaux défis de l'éducation. Le ministre de déplorer ce qu'il considère comme étant une « crise de l'attention qui touche les enfants, de plus en plus exposés aux écrans, aux réseaux sociaux et à la culture de l'immédiateté ». Face à cette situation, il a appelé les familles à prendre toute leur part dans l'encadrement des élèves. Les efforts consentis par les enseignants, a-t-il souligné, doivent trouver un prolongement au sein des foyers. L'éducation, dit-il, ne s'arrête pas aux portes de l'école.

Très ému, Doudou Wade a accueilli cet hommage comme l'aboutissement d'un long parcours. L'ancien président du groupe parlementaire « Liberté et Démocratie » a rappelé que sa carrière d'instituteur avait commencé en 1967, au Centre de formation pédagogique de Kaolack. « Pour moi, c'est l'apothéose », a-t-il déclaré, soulignant la portée symbolique de voir son nom associé à une école. Il a rappelé que cette décision avait été entérinée par un décret présidentiel du 16 décembre 2025. L'ancien député a surtout tenu à partager cette reconnaissance avec les maîtres qui ont marqué son enfance et façonné sa personnalité.

Il a évoqué l'école d'autrefois, où la discipline, la rigueur, le civisme et le respect d'autrui occupaient une place centrale. Rendant hommage à ses anciens instituteurs particulièrement à Alassane Ndiaye Allou, il a rappelé que leur mission allait bien au-delà de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. « L'instituteur enseigne aussi à se tenir droit dans la vie de tous les jours », a-t-il souligné.

Le maire de Biscuiterie, Djibril Wade a, pour sa part, mis en lumière la portée mémorielle et éducative de l'initiative municipale. Il a présenté Mamadou Diallé Ndiaye comme un entrepreneur dont la réussite ne l'a jamais éloigné de ses racines ni de sa communauté. Ancien commerçant et acteur social, celui-ci incarne, selon l'édile, la persévérance, le travail et la solidarité. Doudou Wade, ancien enseignant devenu une figure de la vie parlementaire, représente quant à lui l'engagement public, la culture et le service de la nation.

Le ministre de l'Éducation nationale a profité de l'occasion pour lancer un appel à l'apaisement du climat social dans le secteur éducatif, à quelques jours de l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) « Dakar 2026 ». Moustapha Guirassy a exhorté les organisations syndicales à faire preuve de responsabilité et à privilégier une trêve sociale pendant cet événement. «Tous les yeux sont rivés sur le Sénégal», a-t-il insisté, invitant les acteurs du système éducatif à contribuer à la réussite de ce rendez-vous.