Sénégal: Niakhène - Plus de 1 000 personnes enrôlées à la Couverture sanitaire universelle

Plus de 1 000 personnes vulnérables ont été enrôlées gratuitement à la Couverture sanitaire universelle (CSU) dans la commune de Niakhène, département de Tivaouane, grâce à une initiative du Dr Abdou Lahat Guèye, responsable du parti Pastef dans la localité.

Au total, ce sont plus de 650 personnes, dont des femmes, des personnes du troisième âge, des Serigne Daara et des talibés, qui ont reçu sur place leur carte de CSU, lors d'une cérémonie de signature de convention organisée à Niakhène, ce dimanche 18 octobre, au poste de santé de la zone, entre Mme Anta Mbaye Diop, présidente de la mutuelle départementale de Tivaouane, et le Dr Abdou Lahad Guèye, responsable de Pastef, pour un an.

La veille, 350 cartes avaient déjà été produites et remises aux bénéficiaires dans le village de Khawlou, portant le total à 1 000 personnes bénéficiaires. Pour permettre à ces populations vulnérables de bénéficier d'une prise en charge à 80 % dans les structures de santé publiques, le Dr Guèye a signé une convention avec la mutuelle de santé départementale de Tivaouane.

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Selon Anta Mbaye Diop, présidente du conseil d'administration de la mutuelle, « de telles initiatives privées sont salutaires et permettent aux populations du monde rural, souvent dépourvues de moyens, de pouvoir se soigner et, par ricochet, d'accompagner la politique de l'État dans le domaine de la santé », a-t-elle magnifié.

Pour faciliter l'opération, l'Agence régionale de la Couverture maladie de Thiès a mobilisé une équipe technique pour produire et remettre les cartes sur place, tandis que le personnel de Tivaouane s'est chargé de la collecte des données. Le Dr Guèye s'est réjoui de la forte mobilisation. Face à l'engouement, il a décidé d'augmenter le nombre de bénéficiaires initialement prévu.

L'année dernière déjà, le responsable de Pastef avait offert 300 cartes aux populations. « Pastef est dans la politique de développement et non dans des bavardages inutiles. Le parti et une bonne partie des populations ont compris que le développement de ce pays se fera par nous-mêmes », a rappelé le pharmacien.

« Pour porter le développement, il faut une population saine, d'où ce don de 1 000 cartes », a-t-il ajouté. Un avis partagé par Bassirou Sall, président du collectif des chefs de villages de l'arrondissement de Niakhène et secrétaire général de l'antenne CMU : « Beaucoup de gens tombent malades et ne se rendent pas dans les structures de santé faute de moyens financiers. »

Cet enrôlement est d'une importance capitale, d'autant plus que la santé est devenue coûteuse, a-t-il estimé. Même son de cloche chez Serigne Mor Talla Dieng, coordonnateur des 60 daara de Niakhène, et Sokhna Ndèye Dieng, femme leader engagée pour le développement de Niakhène.

Le coordonnateur communal de Pastef à Niakhène, Pape Birame Gaye, s'est, quant à lui, réjoui des actions de solidarité du Dr Guèye qui, selon lui, honorent le parti dans la commune.