Afrique: LDC CAF - Teungueth FC défait, Malick Daf dénonce le manque de compétitivité du championnat sénégalais

Teungueth FC a mal démarré sa saison africaine. Les Rufisquois ont perdu 0-2 à domicile ce dimanche, face à Colombe FC, lors du match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Pour le coach Malick Daf, c'est la faute au manque de compétitivité du championnat sénégalais.

Teungueth FC est déjà dos au mur. Le club rufisquois devra réaliser un exploit pour poursuivre l'aventure en Ligue des champions africaine. Défait par Colombe FC, Teungueth a disputé ce match alors qu'il n'a pas encore démarré son championnat. Son coach, Malick Daf, a dénoncé cet état de fait en conférence de presse d'après-match. « On ne peut pas rayonner avec un championnat qui manque de compétition. Vous voulez qu'on rayonne avec des matchs amicaux ? Dans ces rencontres, il n'y a pas la même adversité.

Malgré tout, nous gardons le silence et nous travaillons. Depuis combien de temps le championnat ne démarre-t-il pas avant les phases éliminatoires des compétitions africaines ? Cela pose problème. Il ne devrait pas y avoir de report du championnat, d'autant plus que le calendrier est déjà très serré. Lorsqu'une équipe doit disputer une compétition africaine, la priver de matchs officiels ne l'arrange pas. Mais nous sommes obligés de nous adapter », assure le technicien.

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Malick Daf poursuit : « Nous aurions préféré disputer quelques matchs de championnat avant d'affronter cette équipe camerounaise. Nous avons été champions, mais cela fait quatre mois que nous ne jouons plus en compétition officielle. Nous disputons des matchs amicaux contre Wally Daan et le Port, mais ce n'est pas le même niveau d'adversité. »