Sénégal: Week-end des Lions - Entre confirmations et premières réussies

Il avait besoin d'un déclic, il l'a eu. Pour sa première titularisation avec Watford, Krépin Diatta a séduit et contribué au succès contre Charlton. Mais l'ancien Monégasque n'était pas le seul Lion à se mettre en évidence ce week-end : d'Iliman Ndiaye à Mamour Ndiaye, en passant par Nicolas Jackson, Ibrahim Mbaye et Lamine Sy, les Sénégalais ont enchaîné les belles prestations.

Une première titularisation convaincante pour Krépin Diatta

Krépin Diatta a marqué des points pour sa première titularisation avec Watford. Aligné d'entrée face à Charlton Athletic, samedi 17 octobre, l'international sénégalais a participé au succès des Hornets (2-0), lors de la 11e journée de Championship. Une victoire importante pour une équipe qui restait sur une série difficile en championnat. Recruté au début du mois d'octobre après la fin de son aventure avec l'AS Monaco, le joueur de 27 ans n'a pas tardé à trouver ses marques. Après une première apparition contre Cardiff City où il était entré en cours de jeu, Diatta a cette fois convaincu dans le onze de départ.

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Actif dans son couloir, le joueur polyvalent sénégalais a notamment remporté cinq de ses sept duels au sol et réussi 88 % de ses passes dans la moitié de terrain adverse. À la 15e minute, il s'est également illustré par une frappe depuis l'entrée de la surface obligeant le gardien adverse à intervenir. Une prestation aboutie pour celui qui entend relancer sa carrière en Angleterre.

Encore une offrande d'Iliman Ndiaye pour Haaland

Iliman Ndiaye a également marqué les esprits ce samedi avec Manchester City. Titulaire face à Ipswich Town, l'international sénégalais a délivré une passe décisive à Erling Haaland lors de la victoire des Citizens (3-2), en Premier League. À la 69e minute, le Lion a servi l'attaquant norvégien, qui a inscrit son deuxième but de la rencontre et le troisième de son équipe. Cette réalisation a permis aux Mancuniens de reprendre deux longueurs d'avance avant la réduction du score tardive d'Ipswich sur penalty. Présent dans l'animation offensive et disponible dans les combinaisons, Skiliman a disputé l'intégralité de la rencontre. Dans une équipe qui enchaîne les victoires en championnat, cette nouvelle offrande confirme sa capacité à contribuer au jeu offensif et à faire la différence dans les moments importants.

Nicolas Jackson séduisant, Ibrahim Mbaye explosif

Nicolas Jackson a également livré une prestation remarquée ce week-end avec Aston Villa. Après son doublé en Ligue des champions contre Fenerbahçe, l'attaquant sénégalais retrouvait le championnat avec l'ambition de poursuivre sur sa lancée. Face à Newcastle, il n'est pas décisif, mais oh, qu'il a été important pour les Villans et a pesé sur la défense des Magpies. Son compatriote, Ibrahim Mbaye, s'est, lui, distingué par l'impact de son entrée en jeu. En seulement 18 minutes, l'ailier sénégalais a réussi trois dribbles, créé une occasion et remporté cinq duels. Il s'est montré particulièrement efficace dans les face-à-face, affichant sa capacité à provoquer ses adversaires et à créer des décalages. Une prestation encourageante pour le jeune Lion, qui entend saisir chaque occasion pour gagner en importance.

Lamine Sy impérial face au Havre

Aussi présent dans les phases défensives qu'offensives, Lamine Sy a contribué à la victoire de l'AJ Auxerre face au Havre (3-1). Le latéral droit sénégalais a récupéré huit ballons, remporté six duels et effectué trois tacles. Des statistiques qui soulignent son engagement dans les confrontations individuelles et son apport à la récupération. Au-delà de ses interventions défensives, le néo-international sénégalais a également réussi deux dribbles. Dans cette rencontre remportée par les Auxerrois, il s'est ainsi illustré par son activité dans les duels et son utilisation du ballon.

Première titularisation, premier clean sheet pour Mamour Ndiaye

Mamour Ndiaye (20 ans) a vécu un moment important dans son parcours avec l'AS Saint-Étienne. Le gardien de but sénégalais a disputé sa première rencontre comme titulaire face au Red Star, samedi, en Ligue 2. À l'arrivée, les Verts se sont imposés sur le score de 1-0. Propulsé dans le onze de départ en raison de l'indisponibilité de Gautier Larsonneur, le portier a saisi cette occasion pour prendre ses marques dans un contexte compétitif. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Irvin Cardona à la 14e minute. Les Stéphanois ont ensuite préservé leur avantage jusqu'au coup de sifflet final. Pour Ndiaye, cette première titularisation se solde par un clean sheet. Un résultat positif qui lui permet d'emmagasiner de la confiance et de montrer qu'il peut répondre présent lorsqu'il est sollicité.