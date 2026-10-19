Congo-Kinshasa: La survie de l'Okapi menacée par l'insécurité et l'exploitation illégale de l'or en Ituri

L'insécurité liée aux groupes armés et l'exploitation minière illégale menacent la survie de l'okapi dans son habitat naturel en République démocratique du Congo. À l'occasion de la Journée mondiale de l'okapi, célébrée chaque 18 octobre, le projet « Conservation de l'Okapi » appelle à renforcer la sécurité dans la Réserve de faune à okapis (RFO), en Ituri, et à mobiliser davantage les acteurs engagés dans la protection de cette espèce endémique du pays.

La Réserve de faune à okapis, située en Ituri, subit des pressions sécuritaires et environnementales. Selon les responsables du projet de conservation, des groupes armés, notamment les ADF et différents groupes Maï-Maï, ainsi que le braconnage, fragilisent cet écosystème classé au patrimoine mondial.

Des hommes armés auraient récemment fait des incursions à proximité de la station principale d'Epulu et de plusieurs postes de patrouille de l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN).

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À ces menaces s'ajoute l'exploitation minière clandestine. Des carrés miniers illégaux seraient installés au coeur de la réserve, parfois sous le contrôle de particuliers et de combattants armés. Cette situation expose la faune sauvage à des risques supplémentaires, notamment les trois okapis maintenus en captivité à la station d'Epulu à des fins de recherche et de sensibilisation.

Un appel à une mobilisation

Berce Sanfwansa, directeur de la conservation du projet « Conservation de l'Okapi », appelle les autorités, les communautés locales et les partenaires à unir leurs efforts pour protéger cette espèce emblématique de la RDC.

« Nous insistons sur la nécessité de sensibiliser davantage le public, d'impliquer les communautés locales et d'engager l'ensemble des partenaires pour préserver ce patrimoine naturel », souligne-t-il.

Découvert par la science en 1901, l'okapi est une espèce endémique de la République démocratique du Congo. Sa protection dépend notamment de la préservation de son habitat forestier, dans un contexte où l'insécurité et les activités minières illégales compliquent les efforts de conservation.