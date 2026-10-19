Congo-Kinshasa: Alerte sur les menaces qui pèsent sur l'Okapi dans le parc de la Maïko au Maniema

La société civile forces vives du territoire de Lubutu, dans la province du Maniema, alerte sur les menaces qui pèsent sur l'okapi dans le parc national de la Maïko. Dans une déclaration publiée dimanche 18 octobre, à l'occasion de la Journée mondiale de l'Okapi, elle appelle les autorités et les partenaires de la conservation à renforcer les mesures de protection de cette espèce propre à la RDC.

Le braconnage armé, la déforestation et l'exploitation minière illégale figurent parmi les principales menaces dénoncées par cette organisation citoyenne. Selon la structure, ces activités fragilisent l'habitat naturel de l'okapi et compromettent sa survie dans le complexe forestier de la Maïko.

Pour faire face à ces menaces, la société civile Forces Vives de Lubutu demande aux gouvernements central et provincial de renforcer les effectifs d'écogardes de l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) et d'intensifier les patrouilles de surveillance dans le parc.

Elle plaide également pour une reconnaissance officielle de l'okapi comme patrimoine naturel partagé entre les provinces du Maniema, du Nord-Kivu et de la Tshopo.

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Soutenir les populations riveraines

Au-delà des mesures de surveillance, l'organisation estime que la protection de la biodiversité passe aussi par des solutions économiques au bénéfice des communautés vivant autour du parc.

Elle recommande à l'ICCN et aux bailleurs de fonds de soutenir des activités génératrices de revenus, notamment l'agriculture durable, l'élevage et la pisciculture. Ces alternatives permettraient, selon elle, de réduire la pression exercée sur les ressources naturelles.

Le président de la société civile Forces Vives de Lubutu, Jean-Pierre Mutoro Mumbere, appelle également les jeunes et les établissements scolaires à s'engager dans la préservation de cette espèce emblématique.

« Préserver l'okapi, c'est aussi protéger l'identité et le patrimoine naturel du territoire de Lubutu », souligne-t-il.