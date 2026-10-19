Congo-Brazzaville: Coupe du Monde FIFA U-15 - Les Diables rouges cadets parés pour le rendez-vous de Bakou

En route pour l'Azerbaïdjan, la sélection nationale U-15 a reçu les ultimes orientations des autorités sportives le 19 octobre. Entre sens du devoir, patriotisme et ambitions de renaissance du football national, les joueurs congolais se montrent déterminés cette première édition de la compétition.

À trois jours du coup d'envoi de la toute première édition de la Coupe du Monde FIFA U-15 qui se tiendra du 22 au 31 octobre à Bakou, en Azerbaïdjan , l'équipe nationale des cadets du Congo se dit prête. Ce 19 octobre, le directeur de cabinet du ministre des Sports, Charles Makaya, a reçu la délégation congolaise pour lui transmettre les dernières consignes ainsi que le drapeau du pays.

Réunie en présence du président de la Fédération Congolaise de Football (Fécofoot), Éric Manthot, la tutelle administrative a tenu à réaffirmer le soutien inconditionnel du gouvernement et des plus hautes autorités de la République à ces jeunes ambassadeurs du football congolais.

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« Représenter le pays est un grand honneur. Pour vous qui serez sur le terrain, notre drapeau sera levé et on chantera l'hymne national, un honneur réservé au président de la République ainsi qu'aux sportifs que vous êtes. Vous devez nous rendre fiers en respectant non seulement vos adversaires, mais aussi les règles du jeu. Nous vous demandons de donner le meilleur de vous-mêmes, car toute la nation sera derrière vous. Que vos résultats préfigurent la renaissance de notre football », a martelé le directeur de cabinet.

Abondant dans le même sens, le président de la fédération a rappelé aux joueurs le double enjeu de cette aventure. Selon lui, c'est une noble responsabilité nationale, mais également une vitrine internationale d'exception pour révéler les talents de demain.

Pour cette grand-messe mondiale du football des jeunes à Bakou, le tirage au sort a placé le Congo dans un Groupe E particulièrement relevé et diversifié. Les jeunes Congolais devront en découdre avec l'Espagne, le Koweït, le Chili, le Tadjikistan et la Jordanie.

La sélection congolaise incarne la pépinière et l'avenir de la discipline au Congo. Pour ces adolescents, le rendez-vous azerbaïdjanais représente une opportunité unique d'évoluer au sommet international du football de formation.