Togo: L'entente n'est pour pour ... après-demain

19 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Le rapprochement entre les deux principaux regroupements de l'opposition n'est pas pour demain. Éric Dupuy, porte-parole de l'Alliance nationale pour le changement (ANC), membre du Cadre national de concertation pour le changement (CNCC), juge qu'il vaut mieux que chacun poursuive ses activités de son côté.

Il a d'abord pointé une différence de nature. Le CNCC est un cadre de réflexion qui réunit des partis politiques et des organisations de la société civile. L'autre regroupement compte aussi des personnalités indépendantes, qui ne représentent qu'elles-mêmes. « Il est difficile de conjuguer ou de travailler ensemble », a-t-il déclaré, estimant que les deux entités ne peuvent pas toujours discuter sur une base homogène.

Éric Dupuy relève également des désaccords politiques et juridiques. Le premier porte sur la lecture de la décision de la Cour de justice de la Cédéao relative à la révision constitutionnelle de 2024. Le second concerne un éventuel nouveau dialogue politique à l'initiative du gouvernement. Contrairement à l'autre groupe, l'ANC et le CNCC préfèrent, selon lui, attendre une proposition officielle avant de se prononcer.

Le CNCC comprend : ANC, ADDI, FDR, PSR...

L'autre regroupement, évoqué par Eric Dupuy, rassemble : DMP, DMK, Front Touche pas à ma Constitution, LDP ...

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.