Togo: L'entente n'est pour pour ... après-demain

Le rapprochement entre les deux principaux regroupements de l'opposition n'est pas pour demain. Éric Dupuy, porte-parole de l'Alliance nationale pour le changement (ANC), membre du Cadre national de concertation pour le changement (CNCC), juge qu'il vaut mieux que chacun poursuive ses activités de son côté.

Il a d'abord pointé une différence de nature. Le CNCC est un cadre de réflexion qui réunit des partis politiques et des organisations de la société civile. L'autre regroupement compte aussi des personnalités indépendantes, qui ne représentent qu'elles-mêmes. « Il est difficile de conjuguer ou de travailler ensemble », a-t-il déclaré, estimant que les deux entités ne peuvent pas toujours discuter sur une base homogène.

Éric Dupuy relève également des désaccords politiques et juridiques. Le premier porte sur la lecture de la décision de la Cour de justice de la Cédéao relative à la révision constitutionnelle de 2024. Le second concerne un éventuel nouveau dialogue politique à l'initiative du gouvernement. Contrairement à l'autre groupe, l'ANC et le CNCC préfèrent, selon lui, attendre une proposition officielle avant de se prononcer.

Le CNCC comprend : ANC, ADDI, FDR, PSR...

L'autre regroupement, évoqué par Eric Dupuy, rassemble : DMP, DMK, Front Touche pas à ma Constitution, LDP ...