Tunisie: Bizerte/Circulation - Les ronds-points oubliés

À Bizerte, chaque carrefour devient un piège : piétons terrorisés, automobilistes stressés, et des autorités qui détournent le regard. L'absence de ronds-points n'est plus une simple lacune d'aménagement, mais une faute grave qui met en danger la vie quotidienne des citoyens.

Confusion et inquiétude

À Bizerte, la circulation automobile s'est transformée en véritable épreuve quotidienne. Les conducteurs, prisonniers d'un réflexe quasi pavlovien, sortent leur voiture pour la moindre course, malgré un manque criant de parkings et d'espaces de stationnement. Les piétons, eux, avancent dans un climat de tension permanente, contraints de slalomer entre véhicules pressés et stationnements sauvages.

Ce désordre urbain n'est pas seulement le fruit d'un parc automobile en constante expansion. Il révèle aussi une carence flagrante dans l'aménagement des carrefours. Dans plusieurs quartiers dits « nouveaux », la municipalité a négligé l'installation de ronds-points, pourtant essentiels pour réguler le flux et réduire les risques d'accidents. L'absence de ces ouvrages crée des zones de danger où automobilistes et piétons se croisent dans une confusion inquiétante.

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Aménagements simples mais vitaux

Les citoyens ne cessent de lancer des appels, restés sans réponse. Les responsables, indifférents, sourds et muets, semblent ignorer que la sécurité collective dépend de ces aménagements simples mais vitaux. À défaut de solutions définitives, des initiatives rudimentaires ont vu le jour : dans certaines cités, de simples briques disposées en cercle esquissent un rond-point improvisé. Ce n'est pas esthétique, certes, mais cela force les conducteurs à ralentir, à prêter attention, et donc à protéger les piétons.

La ville de Bizerte, confrontée à une intensification incessante du trafic, exige des mesures immédiates. L'aménagement de ronds-points, même temporaires, doit être considéré comme une priorité, en attendant l'allocation d'un budget pour des ouvrages structurés et durables. Car chaque jour sans régulation supplémentaire accroît le risque d'accidents, accentue le stress des usagers et dégrade la qualité de vie urbaine.

Les ronds-points ne sont pas un luxe.

Il est temps que la municipalité prenne au sérieux ces lacunes et agisse. Les ronds-points ne sont pas un luxe : ils sont une nécessité vitale pour la fluidité du trafic et la sécurité de tous.

À force de détourner le regard, les autorités transforment les artères de Bizerte en zones de non-droit où chaque trajet devient une mise en danger. Les citoyens n'attendent plus des promesses, mais des actes. Car un rond-point improvisé vaut mieux qu'un carrefour meurtrier, et l'histoire retiendra ceux qui auront laissé l'indifférence coûter des vies.