Tunisie: Tunisair - Des réductions jusqu'à 50 % sur les billets d'avion et les services annexes

19 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La compagnie aérienne nationale Tunisair a annoncé, lundi, une offre promotionnelle à l'occasion de son 78e anniversaire, prévoyant des réductions pouvant atteindre 50 % sur les tarifs hors taxes des billets d'avion, en classes Économique et Business, sur l'ensemble de son réseau.

Selon le communiqué publié par la compagnie, la période de vente de cette offre s'étend du 19 au 23 octobre 2026, tandis que les voyages sont concernés du 19 octobre 2026 au 20 août 2027, cette dernière date correspondant à la date limite de retour.

La promotion s'applique également à plusieurs services personnalisés proposés par Tunisair, notamment la première pièce de bagage de 23 kg, la réservation de siège et l'accès au Salon Privilège au départ de l'aéroport Tunis-Carthage.

Autre avantage annoncé par la compagnie : les frais de service TU sont offerts pour tout achat de billet effectué durant la période promotionnelle.

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À travers cette offre, Tunisair permet également aux voyageurs d'anticiper leurs déplacements, y compris ceux prévus pour l'été 2027, tout en bénéficiant des réductions annoncées.

Les réservations peuvent être effectuées sur le site officiel de la compagnie, via son application mobile, auprès de son centre d'appel au 81 10 77 77, dans ses points de vente ou auprès de ses agences de voyages partenaires.

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