Afrique: Ligue des champions d'Afrique - L'espérance et le Club africain jouent leur qualification ce week-end

19 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Les matchs retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique 2026-2027 se disputeront ce week-end au stade Hamadi-Agrebi de Radès, où l'Espérance sportive de Tunis et le Club africain tenteront de décrocher leur qualification pour la phase de groupes.

L'Espérance accueillera le club libyen d'Al-Sweihli samedi à 17h00, tandis que le Club africain recevra le TP Mazembe, représentant de la République démocratique du Congo, dimanche à 18h00.

Les deux formations tunisiennes abordent ces rencontres dans des situations différentes. L'Espérance devra combler son retard après sa défaite lors du match aller face à Al-Sweihli, tandis que le Club africain cherchera à tirer profit de son match nul obtenu en déplacement en République démocratique du Congo contre le TP Mazembe.

Ces deux confrontations revêtent ainsi un enjeu majeur pour les clubs tunisiens, qui ambitionnent de franchir ce deuxième tour préliminaire et de poursuivre leur parcours dans la plus prestigieuse compétition interclubs du continent africain.

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