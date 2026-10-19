Tunisie: Sousse - 29 plaquettes de cannabis saisies, un suspect arrêté

19 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Les unités de la sûreté nationale de Sousse-Ville ont arrêté, dimanche, un individu suspecté de trafic de stupéfiants et saisi 29 plaquettes de résine de cannabis, "zatla", a indiqué une source sécuritaire.

Selon la même source, l'opération a été menée à la suite d'investigations de terrain engagées après des soupçons selon lesquels le suspect projetait d'écouler la quantité de drogue saisie auprès des jeunes, des élèves et des étudiants de la région.

Le suspect aurait également utilisé une voiture particulière pour ses déplacements, selon la même source.

Les circonstances précises de l'affaire ainsi que les éventuelles suites judiciaires n'ont pas été précisées dans les informations communiquées.

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