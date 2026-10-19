Tunisie: Diplomatie - Le ministre des AE rencontre son homologue bissau-guinéenne

19 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

En marge de sa participation aux travaux de la 52e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), qui s'est tenu à Bagdad, les 17 et 18 octobre, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, s'est entretenu avec la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés de Guinée-Bissau, Fatoumata Jau.

La rencontre a permis de réaffirmer les liens de fraternité et de coopération entre les deux pays ainsi que leur volonté commune de consolider leurs relations et de les hisser vers de plus larges perspectives, selon un communiqué du département des Affaires étrangères.

Les deux ministres ont souligné la nécessité de dynamiser la coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle, d'intensifier l'échange d'expertises et d'expériences entre les institutions éducatives, de soutenir la mobilité étudiante, et de renforcer les opportunités d'inscription des étudiants de Guinée-Bissau dans les universités tunisiennes, tout en bénéficiant des programmes de bourses d'études disponibles.

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Il a, également, été convenu d'encourager les échanges commerciaux et de développer les investissements conjoints, en veillant à la mise en oeuvre des accords bilatéraux et au renforcement. Les deux parties ont, en outre, souligné l'importance d'encourager la participation des acteurs économiques des deux pays aux forums, rencontres et foires commerciales et d'investissement, afin de mieux faire connaître les opportunités offertes et de favoriser les contacts directs entre investisseurs, lit-on de même source.

A cette occasion, Mohamed Ali Nafti a mis en avant les efforts déployés par la Tunisie pour attirer les investissements africains et favoriser l'établissement de partenariats fructueux entre les opérateurs économiques du continent. Ces initiatives visent à promouvoir l'intégration économique africaine et à accroître les investissements intra-africains.

Le ministre a, également, insisté sur l'importance de renforcer la concertation et la coordination entre les pays africains dans le cadre de l'Union africaine, au service du développement durable.

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