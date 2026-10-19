Tunisie: Entretien Nafti-Moratinos - Le pays contre l'islamophobie et les discours de haine

La Tunisie a réaffirmé, à Bagdad, son engagement indéfectible en faveur du dialogue interculturel et interreligieux, appelant à une mobialisation internationale accrue pour éradiquer l'islamophobie, les discours de haine et toutes les formes de discrimination.

Cette position a été réaffirmée par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, lors d'un entretien avec le Haut-représentant des Nations unies pour l'Alliance des civilisations (Unaoc) et Envoyé spécial des Nations unies chargé de la lutte contre l'islamophobie, Miguel Ángel Moratinos.

Nafti a souligné l'attachement de la Tunisie à la compréhension mutuelle entre les peuples et sa volonté de contribuer activement aux initiatives internationales de rapprochement des civilisations, dans le respect de la diversité et des valeurs humaines communes. Il a plaidé pour une approche globale et concertée afin de combattre l'incitation à la haine et à la violence fondées sur la religion ou la conviction. Une telle approche, a-t-il précisé, doit reposer sur la promotion de la tolérance, la protection de la dignité humaine et le respect scrupuleux des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout en rejetant toute forme d'exclusion et de fanatisme.

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Le chef de la diplomatie tunisienne a également insisté sur la nécessité de donner une suite concrète aux recommandations issues de la conférence internationale organisée en Tunisie en 2025, en partenariat avec l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (Icesco). Cette rencontre avait porté sur le renforcement du rôle de l'Unaoc dans la consolidation de la paix et de la sécurité internationales. Dans ce contexte, Nafti a appelé à consolider la diplomatie préventive et le multilatéralisme comme leviers essentiels pour promouvoir la coexistence pacifique et lutter contre l'intolérance.

De son côté, Miguel Ángel Moratinos a salué le riche patrimoine historique et culturel de la Tunisie, véritable carrefour d'interactions civilisationnelles. Il a mis en exergue l'engagement précoce et constant de la Tunisie au sein de l'Alliance des civilisations des Nations unies, ainsi que sa contribution à la promotion du dialogue interculturel et des valeurs de coexistence pacifique.

Cette rencontre s'est tenue en marge de la 52e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), qui s'est déroulée les 17 et 18 octobre à Bagdad, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.