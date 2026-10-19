Tunisie: Coopération tuniso-libyenne - Volonté commune de régler les dossiers en suspens

La Tunisie et la Libye sont convenues de renforcer leur coopération bilatérale et de rechercher de solutions concrètes aux questions en suspens entre les deux pays, à l'occasion d'une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, et le chargé de la gestion des affaires du ministère libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Taher Al-Baour.

Cette rencontre s'est tenue en marge de la 52e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), organisée les 17 et 18 octobre à Bagdad.

Les deux responsables ont réaffirmé la solidité des liens de fraternité et de solidarité unissant les peuples tunisien et libyen, exprimant leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion au partenariat bilatéral et de privilégier une approche pragmatique pour le règlement des dossiers en suspens, au service des intérêts communs. Ils ont également souligné la nécessité d'assurer une préparation rigoureuse des prochaines échéances bilatérales et de développer la coopération dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment le commerce, l'investissement, le tourisme, les services, les transports, l'enseignement et la culture.

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Par ailleurs, les deux parties ont examiné la situation politique en Libye. À cette occasion, Mohamed Ali Nafti a réaffirmé la position constante de la Tunisie en faveur de l'unité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Libye.

Le chef de la diplomatie tunisienne a souligné que l'aboutissement à un règlement politique durable et global demeure tributaire d'un processus inclusif, conduit par les Libyens eux-mêmes, sous l'égide des Nations unies. Ce processus, selon lui, doit permettre de préserver les ressources du pays et de répondre aux aspirations du peuple libyen à la sécurité, à l'unité et au développement.