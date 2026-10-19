Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, s'est entretenu avec ses homologues irakien, Fouad Hussein, égyptien, Badr Abdelatty, et djiboutien, Abdoulkader Hussein Omar, en marge de sa participation aux travaux de la 52e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), tenue à Bagdad les 17 et 18 octobre 2026.

Ces entretiens ont porté sur les moyens de consolider les relations bilatérales avec ces pays frères, de dynamiser les échanges commerciaux et les investissements, de promouvoir le partage d'expertises et de préparer au mieux les prochaines échéances bilatérales, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, publié hier.

Les discussions ont également porté sur l'activation des mécanismes de coopération sectorielle et l'exploration de nouvelles perspectives de partenariat dans les domaines prioritaires, notamment la sécurité alimentaire, hydrique et énergétique. Les ministres ont, par ailleurs, échangé leurs vues sur les principaux défis auxquels la nation islamique est confrontée dans un contexte marqué par l'accélération des évolutions régionales et internationales. Ils ont souligné la nécessité d'intensifier la concertation et de coordonner les positions sur les questions d'intérêt commun, de manière à contribuer au renforcement de la sécurité et de la stabilité et à la préservation des intérêts des peuples du monde islamique.

Dans ce contexte, Nafti a mis en exergue le rôle dévolu à l'OCI dans l'unification des efforts, le renforcement de l'efficacité de l'action islamique commune, la défense des causes et des intérêts de la Nation ainsi que le développement des mécanismes d'action collective face aux défis actuels.

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En marge de la même réunion, le chef de la diplomatie tunisienne a également rencontré la ministre yéménite des Affaires étrangères et des Expatriés, Afrah Abdulaziz Al-Zouba, avec laquelle il a passé en revue les derniers développements sur la scène yéménite et échangé les points de vue sur l'évolution de la situation dans ce pays.

À cette occasion, Nafti a réaffirmé la position constante de la Tunisie en soutien au peuple yéménite frère, ainsi que son attachement à la sécurité, à la stabilité et à l'intégrité territoriale du Yémen. Il a également réitéré le soutien de la Tunisie à tous les efforts visant à parvenir à un règlement politique global et durable, fondé sur le dialogue et le consensus, de nature à répondre aux aspirations du peuple yéménite à la sécurité, à la paix et au développement.