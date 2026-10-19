Tunisie: Soutien scolaire - Lancement de la nouvelle saison de la plateforme « Joussour »

19 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le coup d'envoi de la nouvelle saison de la plateforme d'accompagnement et de soutien scolaire « Joussour » sera donné dès ce mardi.

Cette initiative propose des séances de soutien en direct et enregistrées destinées aux élèves de la 6e année primaire, de la 9e année de l'enseignement de base ainsi qu'aux candidats au baccalauréat. Ces cours sont assurés par des enseignants spécialisés sous la supervision pédagogique d'inspecteurs de l'Éducation.

La plateforme vise à accompagner les élèves tout au long de l'année scolaire dans la révision de leurs programmes et le renforcement de leurs acquis.

Le ministère a d'ores et déjà publié le calendrier des cours pour la première semaine, prévue du 20 au 25 octobre. Les élèves et leurs parents peuvent accéder aux séances directement sur la plateforme en ligne via l'adresse suivante : edusoutien.education.tn.

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