Tunisie: Une secousse de magnitude 2,9 enregistrée dans le gouvernorat de Jendouba

Une secousse tellurique de magnitude 2,9 sur l'échelle de Richter, a été enregistrée, par les stations de surveillance sismique relevant de l'Institut national de la météorologie (INM), à Balta Bou Aouane, lundi, 19 octobre 2026, à 00h45 (heure locale), dans le gouvernorat de Jendouba (nord-ouest de la Tunisie), indique l'institut dans un communiqué.

Selon les premières analyses, l'épicentre de la secousse a été localisé à 36,65 degrés de latitude et 8,87 degrés de longitude, dans la zone située au sud-ouest de Balta Bou Aouane. D'après l'INM, la secousse a été ressentie par les habitants de la région.