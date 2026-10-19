Congo-Kinshasa: Les cours reprennent au secondaire à Malemba Nkulu, le primaire reste en grève

Les activités scolaires reprennent progressivement ce lundi 19 octobre 2026 dans les établissements secondaires du territoire de Malemba Nkulu, dans la province du Haut-Lomami. En revanche, les enseignants du primaire poursuivent leur grève pour réclamer le paiement de leurs salaires du mois de juin, selon la société civile locale.

D'après cette structure citoyenne, les enseignants du primaire continuent de réclamer le paiement de leurs salaires impayés du mois de juin, une situation qui perturbe le déroulement de l'année scolaire depuis la rentrée.

Des enseignants du primaire, qui ont requis l'anonymat, affirment que leurs collègues du secondaire ont repris le travail sous la pression des préfets d'études et des inspecteurs. Ils estiment que le contrôle des dossiers des élèves finalistes et la perception des frais scolaires auprès des parents auraient contribué à cette reprise.

Les grévistes rappellent également qu'un conflit similaire avait éclaté en juin 2023, entraînant, selon eux, la perte des frais de fonctionnement de certaines écoles primaires du territoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plaidoyer de la société civile auprès des autorités territoriales

Tout en saluant le retour progressif des élèves dans les secondaires, la société civile force vive de Malemba Nkulu apporte son soutien aux revendications des enseignants du primaire.

Son coordonnateur, Claude Kyasangolo, formule plusieurs recommandations à l'endroit de l'administrateur du territoire de diligenter des investigations afin d'identifier et de traduire en justice les auteurs du détournement des salaires des enseignants.

Il appelle enfin a reconnaître la légitimité des réclamations des enseignants et les mettre à l'abri de toute forme d'intimidation ou de sanction disciplinaire abusive.