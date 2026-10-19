Congo-Kinshasa: La taxe obligatoire d'assainissement de 20 à 25 dollars par mois suscite des réactions à Kolwezi

La mairie de Kolwezi, dans la province du Lualaba, a rendu obligatoire la taxe d'assainissement et d'enlèvement des déchets ménagers dans toute la ville. Fixée entre 20 et 25 dollars par mois pour chaque ménage, cette mesure vise à lutter contre l'insalubrité dans le cadre d'un partenariat public-privé, selon les autorités municipales.

Cette décision suscite toutefois des réactions contrastées parmi les habitants, notamment sur le caractère obligatoire de la taxe, son coût et les conditions de collecte des déchets.

Certains habitants interrogés ce lundi 19 octobre, estiment que la mairie devrait d'abord identifier les ménages concernés et installer des poubelles publiques avant de rendre le paiement obligatoire. Ils appellent également à une sensibilisation accrue de la population et à une mise en oeuvre progressive de l'opération.

« Il serait important d'aller étape par étape », estime un habitant, qui souhaite voir les services d'assainissement couvrir l'ensemble des quartiers de la ville.

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D'autres contestent le principe même d'une taxe obligatoire. Un habitant considère que la prise en charge de l'assainissement devrait relever des pouvoirs publics, tandis qu'une autre résidente souligne les difficultés financières de certains ménages.

« Chacun de nous n'a pas les mêmes moyens, ni le même budget », fait-elle remarquer.

Une souscription obligatoire prévue par arrêté

Dans son arrêté urbain rendu public samedi 17 octobre, le maire de Kolwezi impose à chaque ménage de souscrire à la taxe d'assainissement et d'enlèvement des ordures ménagères. Le texte demande également aux habitants de préparer leurs déchets dans des sachets ou des poubelles afin de les remettre aux agents chargés de leur évacuation.