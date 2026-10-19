Congo-Kinshasa: La peste des petits ruminants décime près de 200 chèvres à Idjwi, les autorités appellent à l'aide

Au moins 191 chèvres sont mortes de la peste des petits ruminants (PPR) entre le 6 juin et le 6 octobre 2026 dans la chefferie de Rubenga, au nord du territoire d'Idjwi, au Sud-Kivu. Face à la propagation de cette maladie animale, l'inspection territoriale de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage appelle à une intervention vétérinaire urgente et recommande des mesures de prévention aux habitants.

Selon Barunva Emmanuel, inspecteur territorial de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage d'Idjwi, les décès ont été enregistrés dans trois groupements de la chefferie de Rubenga : 64 chèvres à Bunyakiri, 64 à Kihumba et 63 à Bugarula.

Les animaux atteints présentent notamment de fortes diarrhées répétées, des écoulements nasaux abondants ainsi que des lésions ulcéreuses au niveau du museau, des lèvres et des gencives.

Cette mortalité représente une menace pour les moyens de subsistance des ménages ruraux, dont l'élevage constitue une source de revenus et de nourriture.

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Appel aux autorités et consignes de prévention aux habitants

Afin d'éviter une dégradation de la situation sanitaire et économique, l'inspecteur territorial a transmis des rapports d'alerte à l'administration du territoire ainsi qu'au coordonnateur provincial de l'approche « Une seule santé » basés à Kalehe.

Dans l'attente d'une intervention vétérinaire, Barunva Emmanuel appelle les habitants à renforcer les mesures de prévention, d'hygiène et de biosécurité, notamment en évitant de dormir dans les mêmes pièces que leurs animaux.

« Je demande à la population de ne plus passer la nuit dans une même maison avec les animaux ou le bétail. Nous avons lancé une alerte et adressé un rapport à ce sujet pour informer. »

Cette maladie survient alors que des cas similaires de décès de chèvres avaient déjà été signalés le mois dernier au marché de Minova, dans le territoire voisin de Kalehe.

Selon l'Organisation mondiale de la santé animale, la peste des petits ruminants est une maladie virale très contagieuse qui touche principalement les chèvres et les moutons. Elle ne se transmet pas à l'être humain.

Causée par un virus, cette maladie peut provoquer de nombreux décès parmi les animaux infectés. Elle entraîne aussi des pertes économiques importantes, notamment en Afrique, où l'élevage des chèvres et des moutons fait vivre de nombreuses familles.