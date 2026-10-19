Congo-Kinshasa: Une journée « Stop Ebola » paralyse plusieurs agglomérations du Nord-Kivu

19 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les activités économiques et scolaires sont à l'arrêt ce lundi 19 octobre dans plusieurs agglomérations du Nord-Kivu, notamment à Beni, Butembo, Oïcha, Lubero-centre et Kasindi-Lubiriha.

Le gouverneur de province, le général Évariste Somo Kakule, a décrété une journée « Stop Ebola » pour renforcer la sensibilisation face à la progression de l'épidémie.

Écoles, marchés, petits commerces et stations-service sont fermés dans plusieurs localités de la région de Beni-Butembo et de Lubero. Les taxis-motos circulent peu et des postes de contrôle de la police ont été installés à certains endroits pour veiller au respect de cette mesure.

Décidée en concertation avec la société civile, cette journée vise à mobiliser la population face à la maladie, alors que des résistances communautaires persistent dans certaines zones de santé.

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Le gouverneur du Nord-Kivu justifie cette journée par la hausse des cas et appelle les habitants à prendre conscience des risques liés à Ebola.

« À la date du 17 octobre 2026, nous avons 1 252 décès. Le taux de létalité est estimé à 60 % », a déclaré Évariste Somo Kakule, invitant la population à renforcer sa vigilance face à cette maladie contagieuse.

Une campagne de vaccination lancée à Beni

En parallèle des actions de sensibilisation, une campagne de vaccination contre Ebola a été lancée vendredi 16 octobre à Beni. Elle s'inscrit dans les efforts visant à freiner la propagation de l'épidémie.

Les autorités disent chercher également à surmonter les résistances communautaires signalées dans certaines zones de santé, qui compliquent les efforts de lutte contre la maladie.

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