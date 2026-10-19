Congo-Kinshasa: La société civile de Kolwezi dénonce l'« opacité » dans l'octroi des permis de séjour et de travail aux sujets chinois en RDC

La société civile de Kolwezi, dans la province du Lualaba, dénonce le manque de transparence dans l'octroi des permis de séjour et de travail aux ressortissants chinois en RDC.

Cette réaction intervient samedi 17 octobre, après une opération de contrôle menée par la Direction générale de migration (DGM) la semaine dernière, qui a conduit à l'interpellation de plusieurs expatriés en situation irrégulière, selon les informations rapportées par ce service.

La société civile affirme que certains expatriés continuent de séjourner en République démocratique du Congo malgré l'expiration de leurs documents administratifs. Elle demande aux autorités de sanctionner les entreprises minières et les unités de traitement qui les emploieraient ou les hébergeraient en situation irrégulière.

L'activiste de la société civile à Kolwezi, Léonard Zama, appelle à des mesures sévères contre les structures qui permettraient à certains ressortissants chinois d'échapper aux contrôles migratoires.

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« Il faut des sanctions sévères contre les unités de traitement et les entreprises minières qui continuent à garder frauduleusement certains Chinois dans les entreprises », plaide-t-il.

Un moratoire pour régulariser les situations irrégulières

De son côté, Albert Ibonga, coordonnateur de l'ONG African Witness for Peace and Justice (AWPJ-ASBL), affirme que des ressortissants chinois sont présents dans le secteur de l'exploitation minière artisanale.

Il demande aux autorités de traiter les dossiers individuellement et d'accorder un moratoire raisonnable aux personnes en situation irrégulière afin qu'elles puissent régulariser leur situation. Selon lui, cette démarche permettrait de préserver la sécurité sociale des creuseurs et de prévenir l'insécurité dans les zones d'exploitation artisanale et à petite échelle.

La Direction générale de migration à Kolwezi n'avait pas encore réagi à ces dénonciations au moment de la publication de cet article.