Congo-Kinshasa: Ventre, occupation et privatisation des espaces scolaires à Kinshasa

La vente, l'occupation et la privatisation des espaces scolaires et terrains d'école à Kinshasa devient préoccupant en République Démocratique du Congo, particulièrement dans la ville de Kinshasa.

Selon le rapport d'enquête de l'Asbl YMAE publié le 14 octobre dernier, 174 écoles du secteur public de Kinshasa sont concernées.

Entre la construction des immeubles, des boutiques, des supermarchés et autres, ces endroits autres fois réservés pour l'épanouissement des élèves deviennent peu à peu des espaces commerciaux.

Face à cette situation, que faut-il faire pour préserver ces espaces dédiés à la formation de la jeunesse congolaise ?

Jody Daniel Nkashama a eu des échanges sur la question avec Serge Bondedi Eleyi, Secrétaire General de l'Asbl YMAE et Coordonnateur de la campagne « Ecole Eza Mombongo te ».