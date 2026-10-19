Sénégal: La compagnie aérienne Air Sénégal avance dans son projet stratégique de mise en flotte du premier Boeing 737NG «Gorée »

Dans le cadre de la classification et de la mise en flotte du premier Boeing 737NG «Gorée », Confidentiel Afrique a appris l'avancement des travaux. Il est actuellement, à Šiauliai (SQQ), pour une visite.

Prévue pour une durée d'environ un mois et demi, cette visite, dont les frais sont inclus dans le prix d'acquisition de l'appareil, affiche à ce jour un taux de réalisation de 52 %. Ceci est une étape importante dans le processus de remise en service de l'avion.

Confidentiel Afrique apprend que « AIR SÉNÉGAL SA a initié les démarches administratives et réglementaires nécessaires à l'intégration de l'appareil dans sa flotte, en collaboration avec l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) ».

La procédure de classification, dont la demande a été soumise et est en cours de traitement, constitue une étape technique essentielle. Elle permettra à l'autorité de vérifier la conformité de l'aéronef aux exigences des règlements aéronautiques du Sénégal (RAS) 07 et 08, préalablement à son inscription au registre d'immatriculation national.

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Son immatriculation sénégalaise réservée pour l'appareil est 6V-XLS. Le suffixe « XLS» rend hommage à Saint-Louis, ville historique qui abrite le premier aéroport de la sous-région.

La visite de maintenance permettra également à l'ANACIM de conduire les inspections documentaires et physiques requises, en vue de l'immatriculation de l'appareil dans le registre et de son intégration au sein de notre Permis d'Exploitation Aérienne (PEA).

Une anticipation essentielle pour accélérer la mise en exploitation

L'expérience des précédentes intégrations au sein de la flotte Air Sénégal montre que le processus réglementaire et opérationnel peut nécessiter plus ou moins un trimestre. À titre de référence :

- les ATR 72-600 : livraison en décembre 2017, suivie d'un premier vol commercial après classification à la fin du mois d'avril 2018 ;

- L'Airbus A220 (6V-AOA) : livraison en décembre 2021, classification et mise en flotte suivie d'un premier vol commercial à la mi-mars 2022.

L'anticipation des démarches réglementaires constitue ainsi un levier important pour faciliter la coordination des différentes étapes et préparer au mieux la mise en exploitation de l'appareil, sous réserve de la satisfaction de l'ensemble des exigences applicables.

Une mobilisation collective pour accueillir «Gorée »

L'ensemble des entités de la compagnie est pleinement mobilisé afin d'assurer une intégration efficace, coordonnée et conforme aux exigences réglementaires de cet appareil, qui marquera l'arrivée de notre premier Boeing 737NG, baptisé « Gorée ».

Cette nouvelle étape illustre la volonté de la compagnie aérienne de poursuivre le développement de notre flotte.

Ainsi, la réussite de ce projet stratégique est le fruit remarquable de l'ensemble des équipes impliquées pour leur engagement et leur contribution.