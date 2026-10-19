Afrique: Cotonou au cœur des ambitions numériques africaines avec l'Africa Digital Expo 2026

La capitale économique béninoise accueille, du 19 au 21 octobre 2026, la 15ᵉ édition de l’Africa Digital Expo (ADEX). Pendant trois jours, décideurs publics, opérateurs télécoms, investisseurs et acteurs de l’innovation se penchent sur les défis de la transformation numérique du continent. Au centre des discussions : le déploiement de la 5G, le financement des infrastructures, l’innovation technologique et les conditions d’émergence d’une économie numérique africaine plus compétitive et inclusive.

Cotonou se positionne, le temps de trois jours, comme un carrefour de réflexion sur l’avenir numérique de l’Afrique. La 15ᵉ édition de l’Africa Digital Expo (ADEX), qui s'ouvre ce lundi 19 octobre au Bénin, rassemble les principaux acteurs de l’écosystème technologique africain autour d’une ambition commune : accélérer la transformation digitale du continent et faire de l’innovation un véritable moteur de développement économique.

Placée sous l’égide du ministère béninois de la Transformation digitale et de l’Innovation, cette rencontre entend favoriser le dialogue entre gouvernements, entreprises technologiques, opérateurs de télécommunications, régulateurs, investisseurs et experts du secteur.

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Selon la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin, des représentants de plusieurs gouvernements de la région, de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et de la GSMA, association mondiale des opérateurs mobiles, sont également attendus.

Au-delà des innovations présentées, l’événement ambitionne de répondre à une interrogation majeure : comment permettre aux économies africaines de tirer pleinement parti des technologies numériques pour renforcer leur compétitivité, améliorer l’accès aux services essentiels et stimuler la création d’emplois ?

La 5G, un levier stratégique pour les économies africaines

Parmi les principales thématiques de cette édition figure le développement de la 5G, considéré comme une étape importante dans la modernisation des infrastructures de télécommunications du continent.

Grâce à des débits plus élevés, une latence réduite et une capacité accrue de connexion simultanée, cette technologie ouvre de nouvelles perspectives pour plusieurs secteurs stratégiques, notamment l’industrie, la santé, l’éducation, l’agriculture et la gestion des villes.

Son potentiel dépasse ainsi la simple amélioration de la vitesse de connexion à Internet. La 5G pourrait notamment favoriser le développement de services de santé à distance, l’automatisation industrielle, l’agriculture de précision et l’émergence de nouvelles applications reposant sur l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

Toutefois, son déploiement à grande échelle demeure conditionné par plusieurs facteurs : la disponibilité de réseaux de fibre optique performants, l’existence de centres de données, la fiabilité de l’approvisionnement énergétique et la mobilisation d’investissements importants.

Le programme de l’Africa Digital Expo prévoit, mardi 20 octobre, une séance inaugurale consacrée aux trajectoires vers la maturité numérique, suivie de discussions sur le développement des infrastructures technologiques et leur contribution à la croissance économique.

Pour les pays africains, l’enjeu est désormais de dépasser la seule modernisation des réseaux afin de transformer les investissements technologiques en gains de productivité, en opportunités économiques et en services accessibles aux populations.

Financement, startups et compétences : les défis d’un écosystème en construction

La question du financement occupe également une place centrale dans les échanges prévus à Cotonou.

Malgré la progression de l’innovation technologique sur le continent, de nombreuses startups africaines continuent de faire face à des obstacles structurels, notamment l’accès limité aux capitaux, le coût des infrastructures numériques et les difficultés d’expansion vers de nouveaux marchés.

L’Africa Digital Expo entend ainsi explorer les mécanismes susceptibles de soutenir l’investissement dans le secteur, tout en renforçant les dispositifs d’accompagnement des jeunes entreprises innovantes.

Les discussions porteront notamment sur les modèles de financement du numérique, le rôle des incubateurs, le développement de l’entrepreneuriat technologique et la promotion d’une culture digitale adaptée aux besoins des économies africaines. Mais le financement ne constitue qu’une partie de l’équation.

La disponibilité de compétences qualifiées représente un autre facteur déterminant pour permettre au continent de participer pleinement à l’économie numérique mondiale.

Le renforcement des formations spécialisées, le soutien à la recherche, le développement des compétences en intelligence artificielle et en cybersécurité, ainsi que la collaboration entre universités et entreprises apparaissent comme des priorités pour construire un écosystème technologique durable.

Souveraineté numérique et innovation : une ambition à concrétiser

À mesure que l’intelligence artificielle, le cloud computing et l’exploitation des données transforment les modèles économiques à l’échelle mondiale, la question de la souveraineté numérique s’impose progressivement dans les stratégies de développement africaines.

Pour les États, il ne s’agit plus uniquement d’accélérer l’adoption des technologies étrangères, mais également de renforcer les capacités locales de conception, de développement et de maîtrise des outils numériques.

Cette ambition suppose des investissements dans les infrastructures, la protection des données, la cybersécurité et la formation de professionnels capables de développer des solutions répondant aux réalités économiques et sociales du continent.

Elle implique également une coopération renforcée entre les pouvoirs publics, les entreprises privées et les institutions régionales, afin de favoriser l'émergence de marchés numériques plus intégrés.

Dans cette perspective, les technologies numériques pourraient contribuer à moderniser les administrations, améliorer l’accès aux services financiers, soutenir la productivité agricole et faciliter l’intégration des petites et moyennes entreprises dans les chaînes de valeur régionales et internationales.

De l’innovation technologique à la transformation économique

Au-delà des conférences et des échanges d’expertise, la portée de cette 15ᵉ édition de l’Africa Digital Expo dépendra surtout de sa capacité à faire émerger des initiatives concrètes.

Les partenariats qui pourraient être conclus, les investissements envisagés et les solutions proposées pour réduire les fractures numériques constitueront autant d’indicateurs de son impact.

Pour le Bénin, l’accueil de cette rencontre offre également une occasion de renforcer sa visibilité dans l’écosystème technologique régional et de mettre en avant ses ambitions en matière de transformation digitale.

À l’échelle continentale, le défi reste considérable. Si les technologies numériques offrent de nouvelles perspectives de croissance, leur contribution au développement dépendra de leur accessibilité, de leur appropriation par les acteurs économiques et de leur capacité à répondre aux besoins des populations.

À Cotonou, l’Africa Digital Expo 2026 rappelle ainsi un enjeu fondamental pour le continent : faire en sorte que la révolution numérique africaine ne se limite pas à l’adoption de technologies de pointe, mais se traduise par une transformation économique durable, créatrice d’emplois, de valeur et d’opportunités pour tous.