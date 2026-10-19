Afrique: CAN de futsal - Les finalistes seront connus aujourd'hui

19 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAD/VC/LUZ

Luanda — L'équipe nationale de futsal de l'Angola affrontera ce lundi son homologue d'Algérie à 18 h, lors d'un match de demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de futsal 2026, qui se déroule au Maroc.

Dans l'autre demi-finale, la sélection hôte, le Maroc, affrontera l'Égypte.

L'Angola a terminé la phase de poules en tête du groupe B, avec neuf points, grâce à trois victoires en autant de matchs, ayant marqué 15 buts et en ayant encaissé trois.

La finale de la compétition est prévue le 21 octobre.

Après avoir décroché la deuxième place lors de l'édition 2024, qui s'était également déroulée au Maroc, l'Angola cherche désormais à se qualifier pour la finale et à se battre pour le titre continental.

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