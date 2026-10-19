Tunisie: Rétro - Les plus grands sportifs arabes de l'histoire - Une remarquable présence tunisienne

Les passionnés des performances, des comparaisons entre les générations passées, celles qui sont en cours et celles de l'avenir, ont sorti un tableau mettant en relief ce que les sportifs arabes, toutes disciplines sportives confondues, ont réalisé durant leurs carrières. Les motifs et les mobiles sont à notre sens secondaires. En effet, on parle d'hommes et de femmes qui ont effectué des prouesses exceptionnelles, au point de marquer les esprits et de culminer sur des activités sportives difficiles et qui comptent des millions de pratiquants.

Certains sont partis et ont quitté la scène, mais leur souvenir est encore vivace grâce à leurs performances. D'autres, on attend fébrilement leur retour comme c'est le cas de notre Ons Jabeur, qui semble se préparer pour reprendre le cours de sa carrière. D'autres sont encore en piste, comme c'est le cas su footballeur égyptien Mohamed Salah. Ce qui est aussi curieux qu'intéressant, c'est que dans ce groupe, les Tunisiens figurent en bonne place. Nos performeurs ont été solides au poste et ont défendu crânement leurs sports.

Dans le sport, où la différence fondamentale entre le titre et la performance réside dans leur nature : le titre représente le résultat officiel et la consécration maximale, tandis que la performance désigne la valeur intrinsèque de l'action accomplie (chronomètre, distance, maîtrise technique), indépendamment du classement final. Le raisonnement de ceux qui ont établi ce classement s'est basé sur les plus hautes réalisations mondiales, l'impact sur la discipline et surtout sur la constance au plus haut niveau.

Football -- Mohamed Salah

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Vainqueur de la Ligue des champions de l'Uefa.

Champion de la Premier League (Angleterre).

Meilleur buteur de la Premier League à 4 reprises.

Élu meilleur joueur en Angleterre à 2 reprises.

Basket-ball -- Salah Mejri

Vainqueur de l'Euro League avec le Real Madrid.

Premier joueur tunisien et arabe à s'imposer en NBA.

Champion d'Afrique avec la Tunisie.

Handball -- Wissem Hmam

Meilleur buteur du Championnat du monde 2005 avec 81 buts (l'un des totaux les plus élevés de l'histoire du tournoi). Il a mené la Tunisie à la 4e place mondiale. Nommé dans l'équipe type du Championnat du monde 2005. Champion d'Afrique à plusieurs reprises.

Volley-ball -- Wassim Ben Tara

Vainqueur de la Ligue des champions.

Champion du monde des clubs.

Élu meilleur joueur (MVP) de la finale de la Ligue des champions.

Champion d'Italie. Transfert vers le championnat japonais en 2026, constituant le transfert le plus onéreux de l'histoire du volley-ball.

Natation -- Oussama Mellouli

Double médaillé d'or olympique.

Médaillé de bronze olympique.

Champion du monde.

Premier nageur à remporter des titres olympiques aussi bien en bassin qu'en eau libre.

Tennis -- Ons Jabeur

Classée n° 2 mondiale.

A atteint 3 finales en Grand Chelem.

Première femme arabe à atteindre ce niveau.

Athlétisme -- Hicham El Guerrouj

Double médaillé d'or olympique.

Champion du monde à 4 reprises. Détenteur des records du monde du 1500 m et du mile.

Taekwondo -- Firas Katoussi

Champion olympique.

L'un des meilleurs athlètes mondiaux dans sa catégorie de poids.

Champion d'Afrique.

Boxe -- Hocine Soltani

Médaille d'or olympique.

Médaille de bronze olympique.

Médaillé de bronze aux championnats du monde.

Judo -- Mohamed Ali Rashwan

Médaille d'argent olympique.

L'une des figures les plus emblématiques du fair-play dans l'histoire du judo.

Escrime -- Alaa Abouelkassem

Médaille d'argent olympique.

Premier Arabe et Africain à remporter une médaille olympique en escrime.

Saut en hauteur -- Moutaz Essa

Barshim

Médaille d'or olympique.

Triple champion du monde.

Auteur de la deuxième meilleure performance de l'histoire du saut en hauteur (2,43 m).