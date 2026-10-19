Tunisie: Météo - Pluies orageuses attendues dans plusieurs régions en début de nuit

Des pluies temporairement orageuses sont attendues en début de nuit sur les régions orientales du Nord et du Centre ainsi que dans la région de Sfax, selon les prévisions de l'Institut national de la météorologie (INM). Le ciel sera ensuite marqué par des passages nuageux sur la plupart des régions.

Les températures nocturnes varieront généralement entre 18 et 22 °C. Elles avoisineront 16 °C sur les hauteurs de l'Ouest et atteindront 24 °C dans le Sud-Ouest.

Le vent soufflera du secteur sud sur le Nord et le Centre, et du secteur est sur le Sud. Il sera fort près des côtes nord et faible à modéré dans les autres régions.

La mer sera agitée à très agitée au Nord et dans le golfe d'Hammamet, et peu agitée sur le reste des côtes.