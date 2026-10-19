Tunisie: Ben Arous - La RN3 rénovée avec des déchets de démolition et de construction recyclés

La route nationale n°3 a été rouverte à la circulation, lundi 19 octobre 2026, dans le gouvernorat de Ben Arous, à l'issue d'un projet pilote visant à recycler les déchets de démolition et de construction pour les réutiliser dans les infrastructures routières.

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Salah Zouari, a supervisé la réouverture de cet axe routier, en présence du gouverneur de Ben Arous, Abdelhamid Boukadida, ainsi que de responsables de la Direction générale des ponts et chaussées et du Centre des essais et des techniques de construction.

Réalisé sur un tronçon d'environ 1,2 kilomètre, ce projet vise à évaluer les performances des matériaux issus du recyclage des déchets de construction et de démolition, notamment leur résistance, leur durabilité et leur conformité aux normes de qualité et de sécurité routières.

Des matériaux recyclés testés en conditions réelles

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Le choix de la route nationale n°3 s'explique par l'importance de cet axe et l'intensité de son trafic. Près de 150 000 véhicules, dont une proportion importante de poids lourds, y circulent quotidiennement. Ces conditions permettent d'évaluer le comportement des matériaux recyclés en situation réelle d'exploitation.

Différentes proportions de matériaux recyclés ont été utilisées au cours des travaux. Des essais et des mesures techniques ont été réalisés afin de déterminer les compositions les plus adaptées aux différentes couches de la chaussée.

Des capteurs et des équipements spécifiques ont également été installés pour surveiller l'état de la route et suivre l'évolution de ses performances. Ce dispositif permettra d'effectuer des contrôles techniques périodiques à l'aide de technologies modernes.

Selon Salah Zouari, l'objectif ne se limite pas à la réutilisation des déchets de construction et de démolition. Il s'agit également de vérifier si les matériaux recyclés peuvent garantir des niveaux de qualité, de sécurité et de résistance comparables à ceux des matériaux conventionnels.

Les résultats de cette expérimentation doivent ainsi contribuer à élargir l'utilisation de ces matériaux dans les futurs projets d'infrastructures routières.

Le ministre a indiqué que les autorités envisagent d'intégrer des exigences relatives à l'utilisation de matériaux recyclés dans les cahiers des charges des prochains projets routiers, avec des proportions ciblées comprises entre 20 % et 30 %, selon la nature des projets et les spécifications techniques applicables.

Cette démarche vise à réduire les effets environnementaux liés à la gestion des déchets de construction et de démolition, à préserver les ressources naturelles et à promouvoir l'économie circulaire.

Le projet ambitionne également de favoriser le transfert de nouvelles technologies de recyclage, de stimuler l'innovation dans le secteur des infrastructures et d'encourager les investissements dans les activités de valorisation des déchets.