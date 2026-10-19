Tunisie: Agriculture et développement rural - La FAO honore la Tunisienne Amal Mekni

L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) a sélectionné la Tunisienne Amal Mekni, ingénieure agronome, parmi les 100 femmes leaders dans les domaines des systèmes agroalimentaires et du développement rural.

Cette distinction internationale récompense son rôle et ses contributions au développement du secteur agricole et à la promotion du développement rural, selon une publication de l'Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) sur sa page officielle Facebook.

Cette reconnaissance met également en lumière le rôle essentiel des femmes tunisiennes dans la construction d'une agriculture innovante, durable et capable de relever les défis climatiques.

Originaire du gouvernorat de Béja, Amal Mekni est une ingénieure agronome et entrepreneure spécialisée dans l'élevage ovin, bovin et caprin. Elle a fondé une ferme modèle dédiée à la formation et à la diffusion des pratiques agricoles durables.

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L'experte a contribué à la formation et à l'encadrement de plus de 100 stagiaires issus d'établissements d'enseignement supérieur et de centres de formation. Elle a également accompagné 30 femmes rurales membres d'un groupement de développement agricole, en soutenant leur autonomisation économique et sociale.

Cette initiative de la FAO s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'Année internationale des agricultrices. Les femmes sélectionnées ont été mises à l'honneur lors d'une cérémonie officielle organisée au siège de l'organisation, à Rome, du 12 au 16 octobre, en marge du Forum mondial de l'Alimentation 2026 et de la journée mondiale de l'alimentation, célébrée le 16 octobre.