Tunisie: Agriculture et développement rural - La FAO honore la Tunisienne Amal Mekni

19 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) a sélectionné la Tunisienne Amal Mekni, ingénieure agronome, parmi les 100 femmes leaders dans les domaines des systèmes agroalimentaires et du développement rural.

Cette distinction internationale récompense son rôle et ses contributions au développement du secteur agricole et à la promotion du développement rural, selon une publication de l'Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) sur sa page officielle Facebook.

Cette reconnaissance met également en lumière le rôle essentiel des femmes tunisiennes dans la construction d'une agriculture innovante, durable et capable de relever les défis climatiques.

Originaire du gouvernorat de Béja, Amal Mekni est une ingénieure agronome et entrepreneure spécialisée dans l'élevage ovin, bovin et caprin. Elle a fondé une ferme modèle dédiée à la formation et à la diffusion des pratiques agricoles durables.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'experte a contribué à la formation et à l'encadrement de plus de 100 stagiaires issus d'établissements d'enseignement supérieur et de centres de formation. Elle a également accompagné 30 femmes rurales membres d'un groupement de développement agricole, en soutenant leur autonomisation économique et sociale.

Cette initiative de la FAO s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'Année internationale des agricultrices. Les femmes sélectionnées ont été mises à l'honneur lors d'une cérémonie officielle organisée au siège de l'organisation, à Rome, du 12 au 16 octobre, en marge du Forum mondial de l'Alimentation 2026 et de la journée mondiale de l'alimentation, célébrée le 16 octobre.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.