Tunisie: L'administration tunisienne se numérise - La présidence du gouvernement annonce la simplification de 2250 procédures

Un vaste programme visant à simplifier environ 2250 procédures administratives sur la période 2025-2027 est actuellement déployé par la Direction générale des réformes et des études administratives futures auprès de la présidence du gouvernement, affichant déjà un taux d'avancement de 70%.

Cette annonce figure dans une réponse écrite adressée à la députée Mariem Cherif concernant la vision de l'exécutif pour instaurer une refonte législative et moderniser l'État. Ce document, publié ce lundi 19 octobre 2026 sur le site officiel de l'Assemblée des représentants du peuple, précise que les autorités ciblent la numérisation de 80% de ces démarches afin de fluidifier les services publics et d'en faciliter l'accès.

Parmi les chantiers prioritaires, la présidence du gouvernement mise sur l'extension progressive des Maisons des services numériques au sein des municipalités souffrant d'un déficit de couverture géographique.

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Ainsi, pour la période 2027-2030, le plan prévoit le déploiement de 68 nouvelles structures de ce type, au rythme de 17 implantations annuelles. Ce déploiement combinera la création de 12 centres inédits et la reconversion de 5 espaces à guichets multiples. Pour rappel, 34 Maisons des services numériques ont déjà été installées en 2026 à travers 21 gouvernorats, couvrant les besoins de plus de 900 000 citoyens. En parallèle, la Direction générale a développé la plateforme nationale des procédures administratives.

Ce portail unifié intègre des outils de géolocalisation pour orienter les usagers vers les guichets appropriés, permet le téléchargement direct des formulaires officiels et par ricochet, offre aux différents ministères des espaces sécurisés pour actualiser et valider leurs protocoles.

L'administration poursuit également la simplification de ses parcours sectoriels selon l'approche innovante dite par « événements de la vie ». Cette stratégie a déjà permis de réorganiser 10 démarches clés touchant les citoyens et les entreprises, ainsi que 3 parcours supplémentaires liés au domaine social.

Des avancées majeures ont notamment été enregistrées dans la dématérialisation de l'inscription scolaire, de la couverture sociale, des aides publiques, de l'accès aux soins et de l'obtention du permis de conduire. Ce chantier national s'étendra en 2027 à quatre nouvelles étapes de vie majeures.

L'approche par événements de la vie (Life Events Approach) marque une rupture avec l'organisation bureaucratique traditionnelle en plaçant l'usager, qu'il soit citoyen ou investisseur, au centre du dispositif.

Au lieu d'imposer un parcours fragmenté obligeant le demandeur à solliciter plusieurs ministères et directions indépendantes pour une seule et même démarche, cette stratégie interconnecte l'ensemble des services gouvernementaux requis autour d'une interface unique et standardisée.