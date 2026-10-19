Tunisie: Le drapeau tunisien - Près de deux siècles d'histoire, d'identité et de souveraineté

Créé le 20 octobre 1827 sous le règne d'Hussein II Bey, le drapeau national tunisien est l'un des plus anciens emblèmes du monde arabe et musulman. Synthèse d'un héritage millénaire et d'un désir d'émancipation, cet étendard demeure le symbole central de l'identité et de la souveraineté de la Tunisie.

Une genèse entre autonomie et modernisation

L'apparition du drapeau moderne au début du XIXe siècle s'inscrit dans une dynamique de modernisation militaire et d'affirmation politique face à l'Empire ottoman et aux puissances européennes.

Soucieux de doter le pays d'un symbole propre tout en ménageant la Sublime Porte, Hussein II Bey s'inspire du modèle ottoman. Il inverse toutefois les couleurs du croissant et de l'étoile, devenus rouges, et les intègre dans un disque blanc central sur fond rouge. La Tunisie devient ainsi la première province ottomane à se doter d'un drapeau distinctif.

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Si la tradition retient la date du 20 octobre 1827 pour sa conception, son adoption formelle et son usage maritime s'échelonnent entre 1830 et 1835.

Des racines millénaires

Bien avant le XIXe siècle, les civilisations ayant occupé le territoire tunisien utilisaient déjà des étendards riches en symboles.

Du Senjak tricolore des Hafsides aux symboles des Sanhajides, des Fatimides et des Aghlabides, les bannières ont toujours reflété l'histoire politique du pays. Le croissant, l'étoile et le disque blanc traduisent un patrimoine culturel ancien, antérieur à la domination ottomane.

Permanence et cadre légal

Malgré les transformations de régime et la période du protectorat français, le drapeau a conservé sa forme originale.

À l'indépendance en 1956, l'Assemblée constituante réaffirme le choix de cet emblème. Ses caractéristiques sont ancrées dans l'article 4 de la Constitution de 1959, puis précisées par la loi du 30 juin 1999 fixant ses proportions et sa géométrie.

Sa confection est strictement encadrée par le ministère de la Défense. Remis aux forces armées dès 1956 par Habib Bourguiba, le drapeau est le garant visuel de la continuité de l'État.

Un symbole vivant de la mémoire collective

Au-delà de ses origines administratives, la légitimité du drapeau s'est forgée dans les luttes pour la liberté et l'indépendance. Il remplit aujourd'hui une fonction fédératrice majeure.

Hissé lors des cérémonies officielles et dans les écoles, il incarne l'unité nationale et la cohésion sociale. Chaque année, des événements comme la marche festive Kharjet El Alam à Tunis et des initiatives éducatives réaffirment l'attachement des jeunes générations à la patrie.