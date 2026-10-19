Tunisie: Basée à l'aéroport de Tunis-Carthage - Cargo Wings Express lancera ses vols cargo réguliers vers l'Europe le 25 octobre

19 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La compagnie tunisienne de fret aérien Cargo Wings Express (CWE) lancera ses vols cargo réguliers vers l'Europe à partir du 25 octobre 2026. Basée à l'aéroport international de Tunis-Carthage, cette compagnie ambitionne de renforcer les échanges commerciaux entre l'Afrique et l'Europe.

Détenue à 100 % par des intérêts tunisiens, Cargo Wings Express exploite actuellement deux avions cargo. Le lancement de ses liaisons régulières vers le marché européen marque une nouvelle étape dans le développement de ses activités de transport de marchandises.

La compagnie a obtenu son certificat de transporteur aérien (AOC) le 12 juin 2026. Le 9 octobre dernier, elle a également décroché l'autorisation d'exploitant de pays tiers (TCO), délivrée par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA).

Cette autorisation constitue une étape réglementaire importante pour ses opérations vers l'Union européenne. Avec le démarrage de ses vols réguliers, Cargo Wings Express entend contribuer au développement du fret aérien tunisien et faciliter les échanges de marchandises entre les deux continents.

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