Tunisie: AFH - Qui peut bénéficier des lots de terrain à prix préférentiels à Mhamdia ?

L'Agence Foncière d'Habitation(AFH) s'apprête à commercialiser des lots individuels au lotissement « Jinene Mhamdia - Social « , situés au gouvernorat de Ben Arous.

L'Agence a appelé, dans un communiqué publié, lundi, les citoyens ayant déposé au préalable des demandes, et qui postulent à acquérir un lot individuel au lotissement susmentionné, à effectuer une confirmation en ligne dans un délai ne dépassant pas 17 Novembre 2026, inclus.

Et de préciser que le dépôt des nouvelles demandes et la confirmation doivent se faire exclusivement sur le site Web

Il convient de noter qu'une partie des lots sera attribué à un prix préférentiel au bénéfice des catégories à revenu limité, conformément à l'arrêté conjoint du ministre de l'Équipement et de l'Habitat et du ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, daté du 8 avril 2025.

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L'AFH a fait savoir que le demandeur de ce type de lots doit remplir certaines conditions, telles que le revenu mensuel brut, qui ne dépasse pas trois fois le salaire minimum professionnel garanti à la date d'attribution du lot, en plus du processus d'attribution des lots de terrains de toutes les catégories qui se fait selon l'ordre chronologique des demandes, basé sur une procédure de sélection et conformément aux critères d'attribution selon l'arrêté ministériel en date du 28 janvier 2025.