Tunisie: L'Office national de l'artisanat lance un concours des Olympiades des métiers des fibres végétales

19 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

L'Office national de l'artisanat a annoncé l'ouverture des candidatures pour participer au concours des Olympiades de l'artisanat, dédié cette année aux métiers des fibres végétales et plus spécifiquement à la technique de fabrication artisanale du « Mkab » à base de feuilles de palmier. Cette compétition se tiendra dans le cadre des activités de la 43e édition du Salon de l'innovation dans l'artisanat, prévue au cours de l'année 2027 au Parc des expositions du Kram.

Cette initiative vise à valoriser ce savoir-faire patrimonial, à encourager les artisans, et en particulier les jeunes, à préserver et développer ces pratiques traditionnelles et ancestrales, tout en protégeant la qualité du produit national authentique.

Pour pouvoir postuler, les candidats doivent impérativement justifier d'un certificat d'enregistrement professionnel dans le domaine des fibres végétales et démontrer une parfaite maîtrise technique de la confection du « Mkab » en feuilles de palmier.

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Les dossiers de candidature, doivent obligatoirement contenir une demande signée et légalisée, une copie de la carte d'identité nationale ainsi que l'attestation d'enregistrement de l'artisan. Le dossier de candidature complet doit être déposé auprès de la cellule régionale de l'Office national de l'artisanat territorialement compétente. La date limite pour la réception des dossiers a été fixée au 20 novembre 2026.

Il est par ailleurs à savoir que des distinctions financières et honorifiques seront attribuées aux lauréats des trois premières places à l'issue de l'évaluation des épreuves techniques, selon des critères stricts de précision, de qualité et d'esthétique notés sur un barème global de 20 points.

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