Tunisie: « Bey's March » de Zied Mehdi avec Kyle Schaffer - Une marche musicale entre oud et piano

L'ouverture, portée par les basses sombres du piano, instaure immédiatement une atmosphère dramatique, à laquelle le oud insuffle, par la suite, des inflexions mélodiques plus délicates

Le musicien et oudiste tunisien Zied Mehdi a dévoilé, le 16 octobre, son nouveau morceau, « Bey's March », une composition réalisée en duo avec le pianiste américain Kyle Schaffer, installé en Tunisie. Ce titre s'inscrit dans l'album «Sky of Tunis», conçu en collaboration avec Backbeat Editions, le label fondé par le musicien de renommée internationale Dhafer Youssef.

Coup de coeur pour ce morceau qui installe une émotion grandissante au fil des notes. Les deux musiciens y déploient une écriture grave et progressive, adoptant la cadence d'une marche à la puissance grandissante. L'ouverture, portée par les basses sombres du piano, instaure immédiatement une atmosphère dramatique, à laquelle le oud insuffle, par la suite, des inflexions mélodiques plus délicates.

Dans un jeu d'une grande précision, le dialogue musical prend corps et de l'ampleur, chaque phrase venant renforcer cette progression résolue.

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Né en juillet 1991, Zied Mehdi étudie la musique classique arabe et tunisienne dès l'âge de 12 ans, avant de se consacrer aux spécificités du oud tunisien. Il développe une identité musicale profondément ancrée dans le patrimoine tunisien.

Cette collaboration entre Mehdi et Schaffer explore la rencontre de deux sensibilités musicales. Le premier puise dans les sonorités du oud tunisien et les nuances du malouf, un répertoire qui nourrit son attachement à la mémoire musicale et aux traditions du pays.

'Le deuxième, pianiste américain installé en Tunisie, apporte une autre couleur à cette rencontre, portée par la profondeur des notes graves et une progression qui donne à la composition son élan solennel. Quelques jours après cette sortie, Zied retrouvera la scène à l'occasion du Festival du oud. Il se produira le 21 octobre à la salle des Jeunes créateurs de la Cité de la culture, dans le cadre de cette manifestation consacrée aux sonorités et aux expressions contemporaines de l'instrument.