Tunisie: Expatriés - Habib Oueslati signe un doublé

Face à Al Mina'a, le médian de 29 ans a signé un doublé spectaculaire : un retourné acrobatique à l'entrée de la surface, expédié en pleine lucarne, puis un coup franc direct à 25 mètres en fin de première période. Grâce à cette victoire (2-0), Newroz SC enchaîne un quatrième succès consécutif. Oueslati, lui, porte son bilan à trois buts en quatre matches, confirmant son excellente dynamique.

Omar Rekik, vainqueur en Coupe

Le défenseur international Omar Rekik a pris part aujourd'hui à la victoire de Ludogorets sur le score de (3-0) en Coupe de Bulgarie face à Beroe Stara Zagora. Le défenseur tunisien a été titularisé et a disputé l'intégralité de la rencontre, livrant une bonne prestation. Il est même passé tout près de faire trembler les filets, confirmant ainsi sa bonne implication dans le succès de son équipe.

Alâa Ghram, rétabli

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Alâa Ghram a repris les entraînements avec le Shakhtar Donetsk après s'être totalement remis de sa blessure. Le défenseur tunisien se prépare désormais à retrouver progressivement la compétition et à renouer avec les matches officiels sous les couleurs du club ukrainien.

Prestation moyenne d'Ismaël Gharbi

En ouverture de la 10e journée de Liga 2 espagnole, Leganés s'est incliné à domicile face à Cordoue (0-1), concédant ainsi une quatrième défaite consécutive. Titulaire, le Tunisien Ismaël Gharbi a été remplacé à la 63ème minute après une prestation moyenne. Sur le plan individuel, le jeune milieu offensif avait toutefois été désigné meilleur joueur du mois de septembre 2026 de son club, pour le deuxième mois consécutif. Une distinction qui contraste avec les difficultés collectives actuelles de Leganés.

Snana, buteur

Entré en jeu à la 78e minute, l'ailier tunisien Youssef Snana a participé au festival offensif d'Al Arabi Doha en inscrivant le sixième but de son équipe à la 89e minute d'une frappe du droit depuis la partie basse de la surface de réparation. Large vainqueur d'Al Shahaniya (6-0), Al Arabi occupe la troisième place du championnat qatari.

Maherzi, impuissant

En face, Amanallah Maherzi, milieu de terrain d'Al Shahaniya, a fait son entrée à la 63e minute, sans parvenir à peser sur la rencontre. Sa prestation, à l'image de celle de ses coéquipiers, n'a pas permis d'éviter une lourde défaite.

Khaoui bute sur Saint-Étienne

Lors de la 9e journée de Ligue 2 française, Seifeddine Khaoui est entré en jeu à la 65e minute avec l'espoir de relancer son équipe. L'ailier tunisien n'a cependant pas réussi à inverser la tendance face à Saint-Étienne qui s'est imposé sur le score de (1-0).

Chouchane, remplaçant

Dijon a subi une défaite face au Stade de Reims (2-4). Le milieu de terrain tunisien Sami Chouchane a débuté la rencontre sur le banc avant d'entrer en jeu à la 62'. Sa prestation a été plutôt moyenne. Chouchane devra profiter de ses prochaines apparitions pour gagner en influence et retrouver une place de titulaire. Un temps de jeu accru lui permettrait de relancer sa dynamique et de s'installer durablement dans le onze dijonnais.

Ayari a brillé

À l'occasion de la 9e journée de Ligue 2 française, Dunkerque a réalisé une belle opération en s'imposant à l'extérieur face à Nantes (3-2). Entré à la 67e minute, l'ailier tunisien Khalil Ayari a livré une prestation convaincante, contribuant à la bonne fin de match de son équipe.

Cherni sur le banc

Du côté nantais, Amin Cherni est resté sur le banc durant toute la rencontre, sans avoir l'occasion de participer à cette confrontation. Ancien joueur de la Süper Lig turque, où il s'était imposé comme un latéral gauche de qualité, Cherni traverse une période plus délicate depuis son arrivée à Nantes. Dans un club confronté à des difficultés sportives et administratives, son statut de remplaçant interroge sur la pertinence de ce choix de carrière.

Nantes occupe actuellement la 14e place du classement. Pour Cherni, l'enjeu est désormais de retrouver une place de titulaire et d'enchaîner les prestations convaincantes. À l'approche du prochain rassemblement de la sélection tunisienne, prévu en novembre, le latéral devra convaincre le sélectionneur Mouine Chaâbani de lui accorder davantage de responsabilités.

Valery, promu capitaine

Yan Valery a vécu une belle journée avec Sheffield Wednesday, large vainqueur sur le score de 5-0 lors de la 11e journée de League One anglaise. Titulaire, l'international tunisien a disputé l'intégralité de la rencontre et livré une prestation solide, ponctuée par la création de trois occasions.

Autre signe de confiance, Valery a hérité du brassard de capitaine à partir de la 61e minute. Une marque de reconnaissance qui témoigne de son importance croissante au sein de l'effectif et de la confiance que lui accorde son encadrement.

Ben Slimane dans le dur

Anis Ben Slimane et Norwich City ont concédé une défaite à domicile face à Portsmouth (0-1), lors de la 11e journée du Championship anglais. Titulaire au milieu de terrain, le Tunisien a livré une prestation moyenne avant d'être remplacé à la 57e minute.

Sa performance a été mitigée. Ce revers fait reculer Norwich à la 21e place du classement, dans une situation sportive préoccupante. Sur le plan individuel, Ben Slimane peine lui aussi à convaincre depuis le début de la saison, en club comme en sélection.

Le milieu tunisien devra retrouver davantage de régularité et d'influence dans le jeu pour inverser la tendance et répondre aux attentes placées en lui.