Tunisie: CAB - Sanctions contre le public - Pour un meilleur encadrement !

Les responsables cabistes n'ont pas fini de débourser de l'argent...

On ne comprend pas cette mauvaise habitude, au sein de la galerie « jaune et noir», de lancer des fumigènes et parfois des projectiles, objets interdits, dans le terrain de jeu. Une attitude qui coûte très cher à l'équipe en cette période exceptionnellement délicate pour les raisons qu'on sait... En effet, même si ce comportement au Stade 15-Octobre n'est pas un phénomène exclusivement bizertin, il est tout de même désolant de constater que les sanctions à l'encontre du CAB sont devenues fréquentes.

Outre des sanctions financières, les Cabistes se trouvent parfois obligés de jouer à huis-clos pour un certain nombre de matches voire d'évoluer dans un terrain neutre et à huis clos également, comme ce fut le cas la saison passée. Le club nordiste, passant par une période difficile sur le plan matériel, on a pensé que les fans avaient pris de bonnes résolutions pour cette saison afin d'éviter au comité directeur actuel une «surcharge» financière supplémentaire. Et comme les dettes colossales à honorer ne suffisaient pas, il va devoir, selon une source proche du club, débourser 7.000 dinars au titre de sanctions financières à la suite de jets de fumigènes lors de la rencontre CAB- USM.

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Trêve d'amendes...

Certes, les locaux ont été privés de deux pénaltys flagrants, à cette occasion, mais il fallait garder son calme. Pourtant, dans les gradins au Stade 15- Octobre, les groupes qui composent le public cabiste s'entendent parfaitement bien et il n'y a pas d'intrus parmi eux! Là, le rôle du comité des supporters est primordial. Comme avec les responsables précédents tels que Ezzeddine Mchirgui, Nabil Mouha, Mourad Khedher pour ne citer que ceux-là, les membres de l'actuel comité et à leur tête M. Echeikh sont appelés à faire preuve d'un encadrement adéquat pour épargner au CAB de nouveaux problèmes. « Nous avons un public, d'une manière générale, discipliné et qui parle d'une même voix mais il arrive des fois qu'il y ait des débordements malgré les mises en garde contre des agissements déplacés qui peuvent nuire au club. Nous continuons, en tout cas, à travailler pour mieux encadrer nos jeunes. Nous espérons que notre message sera compris pour la suite de la compétition», affirme M. Echeikh. Alors trêve d'amendes pour permettre aux responsables de concentrer leurs efforts sur une gestion sereine des affaires du CAB.