Sénégal: Pacte social - 35 engagements du gouvernement réalisés sur 84, selon le ministre du Travail

Dakar — Trente-cinq des 84 activités inscrites au titre des engagements du gouvernement dans le cadre du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable ont été entièrement réalisées, soit un taux d'exécution de 42 %, a indiqué lundi le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté.

"Il y a au total 84 activités qui étaient inscrites au titre des engagements du gouvernement pour la période écoulée. Parmi ces 84 activités, 35 ont été entièrement réalisées, soit un taux de 42 %, et 25 activités sont en cours de mise en oeuvre", a-t-il déclaré lors d'un point de presse gouvernemental consacré au climat social.

Le ministre a précisé que le suivi du Pacte s'effectue par semestre et que le deuxième semestre de 2026 n'est pas encore arrivé à son terme.

Il a ainsi indiqué que la mise en oeuvre des 25 activités en cours permettrait de porter à 71 % le taux de réalisation des engagements gouvernementaux, en additionnant ces activités aux 35 déjà exécutées.

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Mamadou Lamine Dianté a rappelé que le Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable a été signé pour une durée de trois ans et qu'il est en cours d'exécution depuis un an et cinq mois.

Parmi les principales réalisations qu'il a citées figurent l'adoption, la promulgation et la publication des nouveaux Code du travail et Code de la sécurité sociale.