Sénégal: D'Abidjan, Ahmadou Al Aminou Lô prône l'accélération de la mise en oeuvre des accords ivoiro-sénégalais de coopération

Dakar — Le Premier ministre sénégalais Ahmadou Al Aminou Lô a appelé, lundi, à Abidjan, à l'accélération de la mise en oeuvre des accords de coopération liant son pays et la Côte d'Ivoire, à travers des objectifs précis, des délais d'exécution définis et un mécanisme rigoureux de suivi.

"Il nous appartient de faire en sorte que les engagements pris se traduisent effectivement en réalisations concrètes, avec des objectifs clairement définis et des délais d'exécution précis", a-t-il notamment déclaré dans des propos rapportés par l'Agence ivoirienne de presse.

Intervenant lors d'une rencontre avec son homologue ivoirien, Robert Beugré Mambé, le chef du gouvernement sénégalais, arrivé la veille dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié de 24 heures, a notamment évoqué la mise en place d'un dispositif de suivi des engagements bilatéraux.

Ahmadou Al Aminou Lô a ainsi souligné la nécessité de rendre opérationnel, d'ici à la fin de l'année, le comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions et recommandations de la Grande commission mixte de coopération ivoiro-sénégalaise.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a invité les secteurs privés ivoirien et sénégalais à intensifier leur coopération et à investir dans des projets structurants, estimant que les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, évalués à environ 250 milliards de FCFA, restent en deçà de leur potentiel.

Les échanges avec son homologue ivoirien ont également porté sur la sécurité régionale, notamment la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la criminalité transnationale organisée, ainsi que sur l'intégration monétaire, la résilience climatique et les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre au Sénégal.

Le Premier ministre ivoirien a, de son côté, affirmé qu'une participation accrue des secteurs privés des deux pays à la réalisation de projets structurants permettra de mieux tirer parti des atouts des économies du Sénégal et de la Côte d'Ivoire.

"Nous devons encourager les échanges entre entrepreneurs, chercheurs, universitaires et jeunes, afin de de stimuler l'investissement, l'innovation, la création d'emplois et une croissance davantage partagée", a fait valoir Robert Beugré Mandé.

Il n'a pas manqué de rende hommage aux présidents Alassane Ouattara et Bassirou Diomaye Faye pour leur leadership et leur engagement en faveur du développement des deux pays et pour l'intégration sous-régionale et africaine.

"Ces orientations trouvent leur expression dans le Plan national de développement de la Côte d'Ivoire 2026-2030 et la Stratégie nationale de développement du Sénégal 2025-2029 qui placent la transformation structurelle de nos économies et l'amélioration des conditions de vie de nos populations au coeur de l'action publique", a indiqué le chef du gouvernement ivoirien.