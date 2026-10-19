Sénégal: Kolda - Les jeunes invités à faire des valeurs olympiques des principes de vie

19 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kolda — Le gouverneur de la région de Kolda (sud), Moustapha Ndiaye, a invité la jeunesse du Fouladou à faire des valeurs olympiques des principes de vie, tant dans les stades que dans les écoles, les universités et les espaces citoyens.

"Croyez en vos capacités et en vos talents, mais surtout cultivez vos talents", a-t-il lancé à l'endroit des jeunes, les exhortant à devenir les premiers acteurs du développement de leur région et du pays tout entier.

Il intervenait lors d'une mobilisation organisée dans la capitale du Fouladou, à l'occasion de la réception de la flamme olympique des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Une marée humaine représentée principalement par des jeunes a envahi la capitale du Fouladou, pour célébrer cet événement historique marquant le compte à rebours vers le premier événement olympique qui se tient au Sénégal pour la première fois sur le continent africain.

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Prenant la parole devant une foule enthousiaste, Moustapha Ndiaye a dit son "immense fierté" et "l'honneur" de voir Kolda accueillir la flamme olympique.

Il a salué une mobilisation qui témoigne, à ses yeux, de l'attachement des populations locales aux valeurs de paix, de fraternité, de solidarité et de dépassement de soi portées par l'olympisme.

"La flamme olympique n'est pas simplement une lumière que l'on transporte d'une localité à une autre, elle est un symbole universel d'espérance, d'unité, d'amitié et de respect mutuel", a rappelé l'autorité administrative, soulignant le rôle du sport comme "puissant moyen de rapprochement et de renforcement de la cohésion sociale".

Insistant sur la dimension historique de cette halte dans la capitale du Fouladou à l'approche des premiers JOJ de l'histoire en terre africaine, l'autorité a invité la jeunesse koldoise à faire des valeurs olympiques des principes de vie, tant dans les stades que dans les écoles, les universités et les espaces citoyens.

Ainsi, pendant des heures, les porteurs de la flamme ont sillonné les artères de la ville de Kolda, accompagnés par une foule en liesse, avant de faire cap sur le stade régional où jusque tard dans la soirée, les populations ont communié autour de cet évènement.

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