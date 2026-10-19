Sénégal: La santé de la reproduction des adolescents et jeunes au menu d'un forum international

19 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'ONG AcDev (Action et développement) a organisé, lundi, à Dakar, un forum international sur la santé de la reproduction des adolescents et jeunes, dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être de cette frange de la population.

"Ce forum va contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être des adolescents et jeunes, leur permettant d'avoir un accès équitable aux services de santé, de faire aussi le plaidoyer pour la mobilisation des ressources en faveur de la santé reproductive des adolescents et jeunes", a dit Bintou Diallo, coordinatrice dudit forum.

Ce forum international de trois jours réunit des professionnels de santé, des experts et leaders de jeunes de diverses nationalités.

La santé de la reproduction des adolescents et des jeunes (SRAJ), les droits humains, l'inclusion, l'équité, l'accès aux soins, entre autres problématiques sont au menu de cette cinquième édition.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'objectif général du forum est "d'unir les potentiels d'associations de jeunes, d'équipes de décideurs, d'acteurs communautaires et de professionnels afin de réfléchir sur les stratégies de renforcement des programmes axés sur la santé des adolescents et jeunes".

Il s'agira de "proposer des stratégies de financements durables des politiques de santé des jeunes et des adolescents, de présenter des stratégies novatrices de renforcement des politiques et programmes de santé des jeunes et adolescents et de créer des groupes de dialogue, d'échange et d'intervention entre les parties prenantes de la santé des jeunes", a expliqué Mme Diallo.

Le président du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal, Mbaye Kébé, a évoqué, de son côté, "une conviction essentielle" selon laquelle les jeunes ne sont pas seulement concernés par les décisions qui les touchent.

Ils doivent aussi participer au processus de prise de ces décisions, a-t-il ajouté.

Selon lui, les jeunes ne veulent pas être simplement invités à des forums. Ils veulent être au coeur des réflexions, contribuer et participer à la construction des solutions.

"J'en appelle donc aux autorités publiques, aux partenaires et aux professionnels de santé, mais aussi à notre famille et aux leaders, afin que nous fassions de ce forum un véritable point de départ", a-t-il lancé.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.