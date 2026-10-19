Sénégal: La santé de la reproduction des adolescents et jeunes au menu d'un forum international

Dakar — L'ONG AcDev (Action et développement) a organisé, lundi, à Dakar, un forum international sur la santé de la reproduction des adolescents et jeunes, dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être de cette frange de la population.

"Ce forum va contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être des adolescents et jeunes, leur permettant d'avoir un accès équitable aux services de santé, de faire aussi le plaidoyer pour la mobilisation des ressources en faveur de la santé reproductive des adolescents et jeunes", a dit Bintou Diallo, coordinatrice dudit forum.

Ce forum international de trois jours réunit des professionnels de santé, des experts et leaders de jeunes de diverses nationalités.

La santé de la reproduction des adolescents et des jeunes (SRAJ), les droits humains, l'inclusion, l'équité, l'accès aux soins, entre autres problématiques sont au menu de cette cinquième édition.

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L'objectif général du forum est "d'unir les potentiels d'associations de jeunes, d'équipes de décideurs, d'acteurs communautaires et de professionnels afin de réfléchir sur les stratégies de renforcement des programmes axés sur la santé des adolescents et jeunes".

Il s'agira de "proposer des stratégies de financements durables des politiques de santé des jeunes et des adolescents, de présenter des stratégies novatrices de renforcement des politiques et programmes de santé des jeunes et adolescents et de créer des groupes de dialogue, d'échange et d'intervention entre les parties prenantes de la santé des jeunes", a expliqué Mme Diallo.

Le président du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal, Mbaye Kébé, a évoqué, de son côté, "une conviction essentielle" selon laquelle les jeunes ne sont pas seulement concernés par les décisions qui les touchent.

Ils doivent aussi participer au processus de prise de ces décisions, a-t-il ajouté.

Selon lui, les jeunes ne veulent pas être simplement invités à des forums. Ils veulent être au coeur des réflexions, contribuer et participer à la construction des solutions.

"J'en appelle donc aux autorités publiques, aux partenaires et aux professionnels de santé, mais aussi à notre famille et aux leaders, afin que nous fassions de ce forum un véritable point de départ", a-t-il lancé.