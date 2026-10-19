Sénégal: Concours national - La Société nationale de physique mise sur la détection des talents scientifiques

Bambey — La Société de physique du Sénégal (SPS) a lancé, lundi, la troisième édition du Concours national de physique, destiné aux élèves de Première des séries scientifiques et techniques et aux étudiants de Licence 2 et des classes préparatoires aux grandes écoles, en vue de détecter des talents et de susciter davantage de vocations scientifiques.

Les candidatures sont ouvertes du 19 octobre au 19 novembre 2026 à 18 heures, exclusivement en ligne sur le site de la SPS, selon l'appel à candidatures.

Le concours comporte deux épreuves écrites individuelles de deux heures chacune, portant sur les fondements de la physique, la compréhension des phénomènes physiques, la culture générale en physique et l'esprit d'innovation.

"Ce concours est lancé pour détecter les talents, démystifier la science et faire en sorte que les jeunes s'orientent davantage vers les sciences", a expliqué le président de la SPS, le professeur Senghane Mbodji, en marge d'un point de presse tenu à l'université Alioune Diop de Bambey.

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Il a souligné la nécessité d'accroître le nombre de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens pour accompagner l'industrialisation du Sénégal, estimant que le pays forme environ 1 000 ingénieurs par an, contre 8 000 pour la Tunisie.

Le concours est ouvert aux élèves des lycées et aux étudiants des universités, écoles, instituts et classes préparatoires, publics comme privés.

La sélection s'appuiera notamment sur les relevés de notes des candidats.

Selon Pr Mbodj, cette initiative vise également à contribuer à l'inversion de la tendance en faveur des filières littéraires, en encourageant les jeunes à embrasser les études et les carrières scientifiques et techniques.

La SPS entend ainsi accompagner les efforts de l'État en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation.

Les lauréats bénéficieront de récompenses matérielles, d'un accompagnement par des parrains et pourront prendre part au concours régional organisé par la Société ouest-africaine de physique, dont la SPS est membre.

Le président de la SPS a enfin appelé les acteurs de l'éducation et la presse à mobiliser les jeunes autour de cette initiative.